Δήμος Τυρνάβου: 16 νέα κλιματιστικά σε σχολικές αίθουσες εξεταστικών κέντρων ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στην προμήθεια και εγκατάσταση 16 νέων κλιματιστικών μονάδων στις σχολικές αίθουσες που θα λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις προχώρησε ο Δήμος Τυρνάβου, ολοκληρώνοντας μία σημαντική παρέμβαση στα σχολεία του Τυρνάβου και του Αμπελώνα ενόψει της έναρξης των εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν 6 κλιματιστικά στο Ενιαίο Λύκειο Τυρνάβου, 6 στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου και 4 στο Λύκειο Αμπελώνα, στις αίθουσες όπου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η παρέμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διασφαλιστούν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στη δύσκολη και απαιτητική διαδικασία των εξετάσεων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν πρόσθετη επιβάρυνση κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Με γνώμονα τη στήριξη των μαθητών, των οικογενειών τους και συνολικά της σχολικής κοινότητας, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Τυρνάβου συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης και στη βελτίωση των σχολικών υποδομών, αναγνωρίζοντας το άγχος και την πίεση που συνοδεύουν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται τοποθέτηση κλιματιστικών στις αίθουσες σχολείων που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων στον Δήμο Τυρνάβου, καλύπτοντας μια ουσιαστική ανάγκη για αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες εξέτασης των υποψηφίων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την κάλυψη όλων των αναγκών που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Τυρνάβου εύχεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους.