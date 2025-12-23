Δήμος Φαρσάλων: Πληροφορίες για το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων

Ο Δήμος Φαρσάλων, μέσω της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, παρουσιάζει με σαφή και συγκεντρωμένο τρόπο το πλαίσιο λειτουργίας του στον τομέα της καθαριότητας, όπως αυτό αποτυπώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του, με στόχο τη σωστή ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών για έναν ομορφότερο και καθαρότερο δήμο.

Η Υπηρεσία απευθύνεται τόσο στους κατοίκους όσο και στους επαγγελματίες της περιοχής, παρέχοντας δεκαπέντε πρακτικές οδηγίες καθημερινής συμπεριφοράς που καλύπτουν όλο το φάσμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, τα απορρίμματα πρέπει να αποτίθενται κατά προτίμηση τις βραδινές ώρες, ενώ για τα εμπορικά καταστήματα συστήνεται η απόρριψη μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή χρήση των κάδων, με σαφή υπόδειξη ότι οι σακούλες τοποθετούνται αποκλειστικά εντός αυτών και ότι δεν επιτρέπεται η απόρριψη ογκωδών ή αδρανών υλικών στους κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα, προσδιορίζεται με ακρίβεια η χρήση των κάδων ανακύκλωσης, καθώς στους μπλε κάδους τοποθετούνται μόνο ανακυκλώσιμα υλικά, στους μωβ κάδους ρούχα και παπούτσια, ενώ ειδικοί κάδοι χρησιμοποιούνται για τη συλλογή μαγειρικών ελαίων.

Ο Δήμος Φαρσάλων έχει προβλέψει ειδικές διαδικασίες για τη διαχείριση ογκωδών αντικειμένων, όπως στρώματα και έπιπλα, τα οποία παραλαμβάνονται κατόπιν επικοινωνίας με την Υπηρεσία Καθαριότητας και τοποθετούνται σε συγκεκριμένο κίτρινο μεταλλικό κάδο ανακύκλωσης στη λαϊκή αγορά, όπισθεν του ΤΟΕΒ, σε καθορισμένες ημέρες και ώρες.

Αντίστοιχα, για μικροποσότητες αδρανών οικοδομικών υλικών υπάρχει ειδικός μεταλλικός κάδος στον ίδιο χώρο, ενώ για τα υλικά κλαδέματος προβλέπονται σαφείς οδηγίες συσκευασίας, με έμφαση στην αποφυγή ανεξέλεγκτης απόρριψης που εγκυμονεί κινδύνους και επισύρει πρόστιμα.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας υπενθυμίζει στους πολίτες την υποχρέωση να μην εμποδίζουν την κίνηση των απορριμματοφόρων, αποφεύγοντας τη στάθμευση μπροστά από κάδους ή σε σημεία που δυσχεραίνουν τη διέλευση των οχημάτων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η μετακίνηση των κάδων από τις καθορισμένες θέσεις τους, καθώς και η ρύπανση της πόλης με αφίσες, πανό και διαφημιστικό υλικό σε μη επιτρεπόμενους χώρους. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζεται η ευθύνη των ιδιοκτητών να διατηρούν τα οικόπεδά τους καθαρά και περιφραγμένα, προβαίνοντας σε τακτική αποψίλωση.

Όπως τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Χρήστος Μπασαγιάννης, «εργαζόμαστε για να προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε πως η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση λειτουργεί προς όφελος όλων. Επιδιώκουμε τη συνεργασία με την κοινωνία γιατί μόνον έτσι θα μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους».

Αναλυτικότερα τις παραπάνω πληροφορίες, καθώς και το πρόγραμμα αποκομιδής σε όλη την επαρχία Φαρσάλων μπορεί να βρει κανείς στην εξής διεύθυνση: https://dimosfarsalon.gr/ypiresies-foreis/ypiresia-kathariotitas/

Με βάση το υφιστάμενο αυτό περιεχόμενο, ο Δήμος Φαρσάλων ενισχύει την παρουσίαση μιας ξεχωριστής και ευδιάκριτης ενότητας στην ιστοσελίδα του, όπου συγκεντρώνονται οι χρήσιμες συμβουλές καθαριότητας και οι βασικές πληροφορίες για την αποκομιδή απορριμμάτων, ώστε όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητες εξυπηρέτησής τους.

Επίσης έχει αναρτηθεί σελίδα για τα αδέσποτα, όπου μπορεί κάποιος να αενημερωθεί πως μπορεί να κάνει αίτηση για υιοθεσία Αδέσποτου Ζώου Συντροφιάς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

https://dimosfarsalon.gr/adespota-zoa/