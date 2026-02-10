Δήμος Φαρσάλων: Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του “Πράσινου Σημείου”

Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του Πράσινου Σημείου των Φαρσάλων, από τον Δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης για την περιοχή.

Το Πράσινο Σημείο θα δημιουργηθεί κοντά στον υφιστάμενο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, περίπου 7 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης. Πρόκειται για έναν οργανωμένο χώρο όπου οι δημότες θα μπορούν να μεταφέρουν χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά και αντικείμενα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, αντί να καταλήγουν στα κοινά απορρίμματα.

Στον χώρο θα υπάρχουν βασικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, σημεία συγκέντρωσης υλικών, στέγαστρα, περίφραξη, φωτισμός και όλες οι απαραίτητες υποδομές ώστε η λειτουργία του να είναι ασφαλής και εύκολη για τους πολίτες. Με το Πράσινο Σημείο ενισχύεται στην πράξη η ανακύκλωση και μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών που οδηγούνται για τελική διάθεση.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της υπογραφής της σύμβασης, ο Δήμαρχος κ. Μάκης Εσκίογλου τόνισε τα εξής: «Η υπογραφή της σύμβασης για το Πράσινο Σημείο είναι ένα σημαντικό βήμα για τον Δήμο μας. Δημιουργούμε έναν σύγχρονο χώρο που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση. Στόχος μας είναι μια πιο καθαρή πόλη και μια πιο υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, με πρακτικές λύσεις που ωφελούν το περιβάλλον και την καθημερινότητα όλων.»

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2021–2027» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.