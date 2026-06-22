Δίκη για Τέμπη: Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και την παραπομπή της στην Δικαιοσύνη για τις υποθέσεις διατάραξης της δίκης των Τεμπών αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Υπέρ της άρσης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τις τρεις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν το προηγούμενο διάστημα στο κοινοβούλιο ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν “παρών” ενώ ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Υπενθυμίζεται πως τα αιτήματα άρσης ασυλίας για την κυρία Κωνσταντοπουλου αφορούν:

Το πρώτο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως και εξ αφορμής της από 20-3-2026 αναφοράς που υποβλήθηκε από δικαστική γραμματέα, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας. Η συγκεκριμένη δικαστική υπάλληλος αναφέρει ότι, στις 20 Μαρτίου 2026, η Ζωή Κωνσταντοπούλου (μαζί με τον Πάνο Ρούτσι) εισήλθαν στο γραφείο της και αφού έκλεισαν την πόρτα, της έκαναν ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένη δικαστή που χειρίστηκε ζήτημα αναφορικά με την υπόθεση των Τεμπών. Παράλληλα, φέρεται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραφε το περιστατικό με την κάμερα του κινητού της, ο δε Πάνος Ρούτσι φέρεται να πέταξε την οθόνη του υπολογιστή της στο δάπεδο. Το εν λόγω αίτημα αφορά τις αξιόποινες πράξεις της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, της παράβασης του άρθρου 370 Α παρ. 2 εδ. α’ του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με την παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, της διακοπής και της σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (από κοινού) και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος, οι οποίες φέρεται ότι τελέστηκαν εντός του Δικαστικού Μεγάρου της Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Το δεύτερο αίτημα υποβλήθηκε κατόπιν της από 8-4-2026 έκθεσης ένορκης εξέτασης, η οποία επέχει θέση έγκλησης, αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να έχει βιντεοσκοπήσει τον εν λόγω αστυνομικό και, ακολούθως, να έχει αναρτήσει το υλικό αυτό σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή του. Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2, 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού, εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Τέλος, το τρίτο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν των από 2/4/, 7/4 και 7/4 του 2026 εκθέσεων ένορκης εξέτασης τριών αστυνομικών, οι οποίες επέχουν θέση μήνυσης. Η εν λόγω δικογραφία αφορά περιστατικό που φέρεται να τελέστηκε σε βάρος τους, στη Λάρισα, στην είσοδο του κτιρίου του συγκροτήματος “ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την 1 Απριλίου 2026, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών. Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να τους έχει βιντεοσκοπήσει και ακολούθως να έχει αναρτήσει το υλικό αυτό σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή τους. Το αίτημα άρσης ασυλίας αφορά την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, κατά συρροή

Να σημειωθεί ότι η τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου θα ληφθεί με ψηφοφορία στην Ολομέλεια πιθανότατα την προσεχή εβδομάδα.

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