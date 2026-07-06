Δίκη για τα Τέμπη: Ορίστηκαν τρεις Λαρισαίοι δικηγόροι για έναν από τους 36 κατηγορούμενους

Με τη 17η δικάσιμο συνεχίζεται σήμερα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με το δικαστήριο να προχωρά στον διορισμό συνηγόρων για έναν από τους 36 κατηγορούμενους.

Στο εδώλιο βρίσκονται σήμερα τρεις κατηγορούμενοι, ο Δημήτρης Νικολάου, ο Σπύρος Πατέρας και ο Παύλος Κουζής.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας όρισε ως συνηγόρους υπεράσπισης του Παύλου Κουζή τους δικηγόρους Λάρισας Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, Δημήτριο Νότα και Ιωάννη Ηλιάδη, καθώς ο κατηγορούμενος δεν είχε πλέον νομική εκπροσώπηση.

Ο ίδιος αποδέχθηκε τον διορισμό των τριών δικηγόρων. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση ο κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως, λόγω οικονομικής δυσπραγίας, δεν μπορούσε να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας και ζήτησε τον διορισμό δικηγόρου από το Δημόσιο.

Μετά τον ορισμό του, ο συνήγορος Ιωάννης Ηλιάδης ζήτησε ολιγόωρη διακοπή, προκειμένου οι νέοι δικηγόροι να ενημερωθούν για την υπόθεση και να συνομιλήσουν με τον εντολέα τους.

«Στο παρόν στάδιο θα επιθυμούσαμε μια διακοπή μίας ώρας για να δούμε τον κατηγορούμενο, να συνεννοηθούμε και να πάρουμε τη δικογραφία. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στη διαδικασία. Σε συνεννόηση με τον πελάτη, αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε προθεσμία», ανέφερε. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Νίκος Νάνος σημείωσε πως υπήρχε η εκτίμηση ότι η διαδικασία διορισμού νέων συνηγόρων θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη διακοπή, λέγοντας: «Πιστεύαμε πως θα γίνει μια διακοπή δύο εβδομάδων λόγω της διαδικασίας του ορισμού».

Παρέμβαση έκανε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος συγγενών θυμάτων, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο οι νέοι συνήγοροι πληροφορήθηκαν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Το δικαστήριο διέκοψε για μία ώρα.

protothema.gr