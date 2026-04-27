Δίκη Τεμπών: Από νωρίς στο Γαιόπολις οι συγγενείς – Στα εδώλια έξι κατηγορούμενοι από τους 36 

Με την προσφώνηση των κατηγορουμένων άρχισε η διαδικασία για τη συνέχεια της δίκης των Τεμπών στο Γαιόπολις της Λάρισας, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Έξι κατηγορούμενοι από τους 36 κάθονται μέχρι στιγμής στα εδώλια των κατηγορουμένων, ενώ λείπει ο μοιραίος σταθμάρχης. Απουσιάζουν επίσης οι Τσιαπαρίκου της ΡΑΣ και οι Καποτόρτο, Μπουσολέτι της Hellenic Train.

Λίγο μετά τις 9 εισήλθε στην αίθουσα η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον πατέρα της και επίσης δικηγόρο, Νίκο.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας η είσοδος συγγενών θυμάτων και των δικηγόρων τους για τη συνέχεια της δίκης.

Πλήθος αστυνομικών δυνάμεων με έξι κλούβες βρίσκονται έξω από τον χώρο που πραγματοποιείται η διαδικασία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα και εντάσεις.

Κατά την είσοδό του στο Γαιόπολις ο Χρήστος Χούπας, πατέρας της ελπίδας, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που του ζήτησαν μια δήλωση είπε: «Και μια καλημέρα αρκεί».

«Θέλουμε ο Κώστας Καραμανλής να οδηγηθεί στον φυσικό του δικαστή και να επιστρέψει η διαδικασία στην ανάκριση γιατί δεν περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία», είπε από το Γαιόπολις της Λάρισας η Αλμα Λάττα μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντια, πριν την έναρξη της 4ης δικάσιμου για το έγκλημα στα Τέμπη.

Όπως τόνισε ενώπιον των δημοσιογράφων ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα, ενώ υπενθύμισε ότι ο Τριαντόπουλος βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας για να κάνει λαμπίκο τον χώρο.

«Μάνα που έχασε το μοναχοπαίδι της», είπε η Ελένη Βασάρα προσερχόμενη στο Γαιόπολις για τη δίκη των Τεμπών, όταν ρωτήθηκε από αστυνομικούς αν είναι δικηγόρος… Είναι η μητέρα της αδικοχαμένης Αγάπης.

Στη σημερινή και την αυριανή δικάσιμο αναμένεται να ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας.

Επίσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η στάση του δημοσίου κατά τη δήλωση παράστασης κατηγορίας.

