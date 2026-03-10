Δαμάσι: Πέντε χρόνια μετά τον σεισμό συνεχίζεται ο αγώνας για πλήρη αποκατάσταση

Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου, το απόγευμα, στα κοντέινερ στο Δαμάσι, με τη συμμετοχή σεισμόπληκτων από το Δαμάσι αλλά και από χωριά των Δήμων Τυρνάβου και Ελασσόνας, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τον καταστροφικό σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021.

Η συγκέντρωση οργανώθηκε έπειτα από κάλεσμα του Δήμου Τυρνάβου και της Επιτροπής Αγώνα Σεισμόπληκτων, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, η αποκατάσταση των ζημιών δεν έχει ολοκληρωθεί και δεκάδες οικογένειες συνεχίζουν να ζουν σε προσωρινούς οικίσκους.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν πλήθος κατοίκων και σεισμόπληκτων από τα χωριά της περιοχής, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις καθυστερήσεις, τη γραφειοκρατία και τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια να αποκαταστήσουν τα σπίτια και τη ζωή τους. Παραβρέθηκαν ακόμη οι βουλευτής του ΚΚΕ και αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Λαμπρούλης, ο περιφερειακός σύμβουλος Τάσος Τσιαπλές, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι δήμαρχοι Τυρνάβου και Ελασσόνας Στέλιος Τσικριτσής και Νίκος Γάτσας, αντιδήμαρχοι των δύο δήμων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ομιλίες και παρεμβάσεις πραγματοποίησαν ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης, ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας, ο πρόεδρος της Κοινότητας Δαμασίου Γιώργος Τσανάκας, η πρόεδρος της Κοινότητας Μεσοχωρίου Ελένη Ματούλη, καθώς και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Σεισμόπληκτων Αχιλλέας Σεΐζης.

Στην ομιλία του, ο δήμαρχος Τυρνάβου τόνισε ότι η παρουσία των κατοίκων στη συγκέντρωση δείχνει πως «πέντε χρόνια μετά τον σεισμό τίποτα δεν έχει λυθεί οριστικά, αλλά και ότι οι σεισμόπληκτοι δεν πρόκειται να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «εδώ στο πολύπαθο Δαμάσι, πέντε χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, οι ίδιοι άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητούν δικαίωση για να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και όχι να ζουν σε μεταλλικά κοντέινερ, σε μια “προσωρινή” λύση που κινδυνεύει να μετατραπεί σε μόνιμη».

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο σεισμός «δεν κατέστρεψε μόνο κτίρια αλλά αναποδογύρισε ολόκληρες ζωές», καθώς πολλοί άνθρωποι είδαν τον κόπο μιας ζωής να γκρεμίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όπως ανέφερε, ακόμη και σήμερα υπάρχουν οικογένειες που ζουν σε οικίσκους, ενώ πολλοί σεισμόπληκτοι συνεχίζουν να παλεύουν με καθυστερήσεις, γραφειοκρατικά εμπόδια και διαδικασίες που δυσκολεύουν την αποκατάσταση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόβλημα της χρηματοδότησης των έργων αποκατάστασης, επισημαίνοντας ότι τα ποσά που εγκρίνονται, πέρα από τισ καθυστερήσεις στην καταβολή δεν ανταποκρίνονται πλέον στις πραγματικές ανάγκες, καθώς το κόστος κατασκευής και τα οικοδομικά υλικά είναι εξαιρετικά αυξημένα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το μοντέλο αποκατάστασης που βασίστηκε στη συμπλήρωση των αποζημιώσεων μέσω τραπεζικού δανεισμού αποδείχθηκε στην πράξη προβληματικό, αφήνοντας πολλούς σεισμόπληκτους χωρίς τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην ανακατασκευή των σπιτιών τους.

«Οι σεισμόπληκτοι δεν ζητούν ελεημοσύνη», τόνισε. «Ζητούν το αυτονόητο: πλήρη αποκατάσταση των ζημιών με πραγματική κρατική ευθύνη και με όρους που να ανταποκρίνονται στα σημερινά κόστη και στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων».

Ο δήμαρχος επεσήμανε ακόμη ότι η εμπειρία αυτών των πέντε χρόνων δείχνει πως κάθε βελτίωση και κάθε κατάκτηση προέκυψε μέσα από την οργάνωση και τον αγώνα των ίδιων των σεισμόπληκτων, τονίζοντας ότι ο Δήμος Τυρνάβου θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό τους.

«Ο αγώνας για την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων είναι ταυτόχρονα αγώνας για να παραμείνουν ζωντανά τα χωριά μας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να πιέζει για ουσιαστικές λύσεις και για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Κοινό μήνυμα της συγκέντρωσης ήταν ότι, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, οι πληγές δεν έχουν κλείσει και οι σεισμόπληκτοι θα συνεχίσουν να διεκδικούν:

• πλήρη αποκατάσταση των ζημιών,

• επαρκή χρηματοδότηση με βάση τα σημερινά κόστη,

• επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης,

• καμία απομάκρυνση οικίσκου πριν εξασφαλιστεί μόνιμη και ασφαλής κατοικία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία αλληλεγγύης από το παράρτημα Λάρισας του Πανελλήνιου μουσικού Συλλόγου στέλνοντας το μήνυμα ότι ο αγώνας των σεισμόπληκτων συνεχίζεται μέχρι την πλήρη δικαίωση.