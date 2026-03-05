Δεκάδες τόνοι ρουχισμού και μαγειρικών λαδιών συλλέχθηκαν στον Δήμο Ελασσόνας

Σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα καταγράφουν οι δράσεις ανακύκλωσης που υλοποιεί ο Δήμος Ελασσόνας, με τη συμμετοχή των δημοτών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων.

Η οργανωμένη συλλογή μεταχειρισμένων ρούχων, υποδημάτων κ.α., η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, καθώς και η συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών, που εφαρμόζεται από τον Αύγουστο του 2024, αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι του Δήμου Ελασσόνας αποτελούν ουσιαστικούς συμμάχους στην ανακύκλωση.

Αποτελέσματα συλλογής ρουχισμού – 28 μωβ κάδοι σε Ελασσόνα και Τσαριτσάνη

Μέσω του δικτύου των μωβ κάδων, την περίοδο 2022–2025 συλλέχθηκαν συνολικά 76.400 κιλά ρουχισμού, τα οποία οδηγήθηκαν σε επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, αποφεύγοντας την ταφή σε ΧΥΤΑ και συμβάλλοντας στη μείωση της σπατάλης φυσικών πόρων.

Αποτελέσματα συλλογής μαγειρικών λαδιών – 29 πορτοκαλί κάδοι σε Ελασσόνα και 1 κάδος σε Τσαριτσάνη

Μέσω του δικτύου των πορτοκαλί κάδων, συλλέχθηκαν πάνω από 1.050 κιλά χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών, τα οποία μετατράπηκαν σε βιοκαύσιμο, αποτρέποντας τη ρύπανση υδάτινων πόρων και τη φθορά των αποχετευτικών δικτύων.

Πίνακας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών ανά έτος

Έτος Ρουχισμός (κιλά) Μαγειρικά λάδια (κιλά) 2022 8.800 – 2023 24.100 – 2024 21.900 580 2025 21.600 470 Σύνολο 76.400 1.050

Περιβαλλοντικό όφελος

Μείωση του όγκου απορριμμάτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ

Εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πρώτων υλών

Πρόληψη σοβαρής ρύπανσης υδάτων (1 λίτρο λαδιού μπορεί να ρυπάνει έως 1.000 λίτρα νερού)

Μείωση εκπομπών CO₂ μέσω παραγωγής βιοκαυσίμων

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας αναφορικά με την ανακύκλωση τόνισε: «Ο Δήμος Ελασσόνας επενδύει καθημερινά σε πράξεις και όχι σε λόγια για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι δημότες μας απέδειξαν ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Με τη συμμετοχή τους, η ανακύκλωση γίνεται τρόπος ζωής και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των οικιακών απορριμμάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας».

Οι δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς ανακύκλωσης, με στόχο τη δημιουργία σταθερών και αξιόπιστων δομών συλλογής και την περαιτέρω καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ο Δήμος Ελασσόνας ευχαριστεί θερμά τους δημότες για την υπευθυνότητα και τη συμμετοχή τους και δεσμεύεται να συνεχίσει και να ενισχύσει τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος και των επόμενων γενεών.

Ανακύκλωση ρούχων – Τι τοποθετούμε στους μωβ κάδους:

Ρούχα

Παπούτσια

Ζώνες

Τσάντες

Κουρτίνες

Κουβέρτες

Μαξιλάρια

Σεντόνια

Ριχτάρια

Παιδικά παιχνίδια

Ανακύκλωση μαγειρικών λαδιών – Τα βήματα που ακολουθούμε: