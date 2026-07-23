Δεκαέξι χρόνια χωρίς τον Στέλιο Καντώνια – Τον «Πρωταθλητή Πρόεδρο» της ΑΕΛ

Σαν σήμερα, 23 Ιουλίου, η Λάρισα και η οικογένεια της ΑΕΛ τιμούν τη μνήμη του Στέλιου Καντώνια, του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του συλλόγου: την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας την αγωνιστική περίοδο 1987-1988, όταν η ΑΕΛ έγινε η πρώτη και μοναδική, μέχρι σήμερα, επαρχιακή ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο.

Ο Στέλιος Καντώνιας έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 2010, αφήνοντας πίσω του μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Ως πρόεδρος της «χρυσής» ΑΕΛ, ταύτισε τη διοικητική του παρουσία με μια εποχή επιτυχιών, οράματος και υγιούς ποδοσφαιρικής διοίκησης, κερδίζοντας τον σεβασμό όχι μόνο των φιλάθλων της ομάδας, αλλά και ολόκληρου του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, η ΠΑΕ ΑΕΛ τον χαρακτηρίζει «Πρωταθλητή Πρόεδρο», υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε ένας άνθρωπος που σφράγισε ανεξίτηλα την ιστορία του συλλόγου, με ήθος, ανιδιοτέλεια και βαθιά αγάπη για την ΑΕΛ και τη Λάρισα.

«Για όλους εμάς στη βυσσινί οικογένεια ο “Πρωταθλητής Πρόεδρος” θα είναι για πάντα εδώ και σημείο αναφοράς ως πρότυπο προσφοράς, ήθους και ανιδιοτελούς αγάπης για την ΑΕΛ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Δεκαέξι χρόνια μετά την απώλειά του, το όνομα του Στέλιου Καντώνια εξακολουθεί να αποτελεί συνώνυμο της πιο λαμπρής σελίδας στην ιστορία της ΑΕΛ και να θυμίζει ότι τα μεγάλα επιτεύγματα χτίζονται με όραμα, πίστη και αγάπη για τον τόπο και την ομάδα.