Δεληγιάννης: “Να μη μείνει η πόλη χωρίς τη φωνή των νέων”

Σε δήλωσή του ο επικεφαλής της Συμπαράταξης Λαρισαίων Δημήτρης Δεληγιάννης σχετικά με το κλείσιμο της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα είναι το κλείσιμο μιας ακόμη θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Το μυαλό μου πηγαίνει πίσω στην περίοδο που ξεκίνησε ο θεσμός αυτός. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, μέσα στην κρίση και το μόνο Συμβούλιο που λειτουργούσε ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη. Συζητήσαμε μαζί τους πολύ για το παρόν και το μέλλον αυτού του θεσμού. Κρατάω την παρακαταθήκη του Γιάννη Μπουτάρη για την ανεξαρτησία των Συμβουλίων, πώς διαμορφώνονται με τέτοιο τόπο που να μην χειραγωγούνται από τις Δημοτικές Αρχές, για την ανάγκη της κοινωνικής παρέμβασης των νέων ανθρώπων.

Έτσι ξεκινήσαμε. Θεσμοθετήσαμε τη συμμετοχή των εκπροσώπων φορέων και συλλογικοτήτων των νέων. Στηρίξαμε το θεσμό των κληρωτών συμβούλων που άνοιξε το δρόμο σε κάθε νέο άνθρωπο που ήθελε να ασχοληθεί με τα ζητήματα των νέων και της πόλης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας της πόλης μας αποτέλεσε -και αυτό ήταν επιλογή- μία από τις εμβληματικές δράσεις του Δήμου Λαρισαίων στις σελίδες της UNESCO, στο μεγάλο εγχείρημα των Learning Citieς, στον τομέα της Εκπαίδευσης ενεργών Πολιτών.

Όλα αυτά τα χρόνια έγιναν μεγάλα, σημαντικά βήματα. Διαμορφώθηκε ένας θεσμός κοινωνικής παρέμβασης από την αρχή. Αποτέλεσμα αυτής της πορείας, στιγμή κορυφαία, ήταν η ανάδειξη της πόλης σε Εθνική πρωτεύουσα Νεολαίας. Όλη αυτήν την περίοδο έγιναν δράσεις πολλές, παρεμβάσεις και εκδηλώσεις. Εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους τι πήγε καλά, πού υπήρχαν αδυναμίες, τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Θα ξεχωρίσω, ωστόσο, τη συνάντηση στο χώρο αυτό των Συμβουλίων Νεολαίας από όλη τη χώρα με την παρουσία του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων. Μια συνάντηση- σταθμός που ανέδειξε το δυναμισμό αυτού του θεσμού.

Βαθιά πιστεύω πως είναι σημαντικό το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας να λειτουργεί αυτόνομα, να παίρνει αποφάσεις και οι αποφάσεις του να συζητιούνται σε όλη την πόλη. Και δεν είναι τυχαίο πως μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, συζητήθηκε ακριβώς η σημαντική πρωτοβουλία που πήρατε με το ομόφωνο ψήφισμά σας για την Οικία Αλεξάνδρου, ανεξάρτητα από τη θέση του καθένα μας απέναντι σ’ αυτό.

Θα κλείσω με ένα θέμα που αναφέρεται στο μέλλον αυτού του θεσμού.

Θα ήταν καλό να μην είναι σήμερα απλά μια συνάντηση απολογισμού, αλλά μια διαδικασία παράδοσης- παραλαβής.

Γνωρίζουμε όλοι πως είμαστε σε ένα μεταίχμιο. Περιμένουμε τις αποφάσεις της Πολιτείας, το νέο νομοσχέδιο που θα έχει συγκεκριμένες προβλέψεις για τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας. Ομολογώ πως δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος σε αυτή φάση με αυτά που έχω διαβάσει για τις πραγματικές προθέσεις της Πολιτείας. Ελπίζω να κάνω λάθος.

Ανεξάρτητα όμως από τις όποιες αποφάσεις της Κυβέρνησης, αυτό που ξέρω είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Εσείς δείξατε ένα δρόμο. Για το πώς πρέπει να λειτουργούνε τα Συμβούλια, για το ρόλο, τη συμμετοχή, για την παρέμβαση στην πόλη.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η όποια διαδικασία από την πολιτεία, δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό. Δεν θα πρέπει να μείνει η πόλη χωρίς Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας.

Πρότασή μου είναι να συνεχίσει η λειτουργία του Συμβουλίου με τη σημερινή σύνθεση, μέχρι να προκύψει το νέο συμβούλιο, οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι..

Να είσαστε παρόντες. Να πάρετε θέση. Να διατυπώσετε τις απόψεις σας για το πώς αυτός ο θεσμός θα συνεχίσει.

Μετά από 6 χρόνια πορείας μην επιτρέψετε σε κανέναν να πάρει αποφάσεις χωρίς εσάς για εσάς. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Παρόντες. Όπως πάντα».