Δεν άνοιξε τα χαρτιά της η δημοτική αρχή για τα δυο υπόγεια πάρκινγκ

Απολογισμό για το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης έκανε ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή ερώτηση της αντιπολίτευσης, κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χαρακτηρίζοντάς το χρήσιμο και αποδοτικό παρά τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Κατά την συνεδρίαση η αντιπολίτευση, δια του Δημήτρη Δεληγιάννη, έθεσε επιτακτικά θέμα ενημέρωσης σχετικά με την επιλογή της δημοτικής αρχής σε ότι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης των δύο υπόγειων πάρκινγκ στο κέντρο, η μία εκ των οποίων λήγει το 2027.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος απέφυγε να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της δημοτικής αρχής. Τόνισε ότι οι συμβάσεις των δυο χώρων στάθμευσης λήγουν το 2027 και το 2030 και θα γίνουν απολύτως σεβαστές. Οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον τους, είπε, «θα ληφθεί θεσμικά, στον σωστό χρόνο και με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Ο δήμος δεν εκχωρεί ούτε απεμπολεί δημοτικούς χώρους» πρόσθεσε, καλώντας την αντιπολίτευση να μην επενδύει πολιτικά σε ένα αφήγημα που θα πέσει στο κενό…

Ε.Π. kosmoslarissa.gr