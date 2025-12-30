Δεν θα μειωθούν τα δημοτικά Τέλη – Επανεξέταση τον Μάρτιο υπόσχεται η δημοτική αρχή

Δεν έλλειψαν η ένταση και τα βέλη από την πλευρά της αντιπολίτευσης για το θέμα των δημοτικών Τελών στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής ξεκαθαρίστηκε ωστόσο ότι μείωση δεν πρόκειται να υπάρξει και η όποια απόφαση θα ληφθεί τον Μάρτιο.

Ως γνωστόν, ο Δήμος Λαρισαίων έχει επιβάλει αύξηση των δημοτικών τελών κατά 35% από την 1η Ιανουαρίου 2025. Όταν ανακοινώθηκε η σχετική απόφαση (συνεδρίαση 24/10/2024) ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος είχε δηλώσει ότι: «εφόσον τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα, θα προχωρήσουμε άμεσα σε μείωση των τελών. Δεν μπορείς να εισπράττεις περισσότερα απ’ όσα χρειάζεσαι. Πρέπει, όμως, να εξασφαλίσεις πως θα έχεις αυτά που χρειάζεσαι».

Χθες ο ίδιος έκανε ένα βήμα πίσω τονίζοντας ότι οι βασικές αιτίες που οδήγησαν τον Δήμο στην αύξηση των δημοτικών τελών εξακολουθούν να υφίστανται στο σύνολό τους. Ως τέτοιες ανέφερε την αύξηση του κόστους μισθοδοσίας, την επιβολή και διατήρηση του τέλους ταφής, το υψηλό ενεργειακό κόστος, με εκκρεμείς ακόμη εκκαθαρίσεις για ρεύμα και φυσικό αέριο και την χρόνια και διαρθρωτική υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από την πλευρά του αρμόδιου αντιδημάρχου Οικονομικών Αχιλλέα Κέλλα, αναφέρθηκε ότι ο Δήμος έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να «είναι ικανοποιημένοι οι κάτοικοι από τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού που παρέχονται. Είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε τη μείωση, αλλά δεν τόσο απλό». Από την πλευρά του ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Δεληγιάννης είπε για το τέλος ταφής πως τότε έγιναν αυξήσεις «γιατί ανησυχούσατε για το μέλλον, σήμερα τα διατηρείτε επικαλούμενοι την άγνοια για το μέλλον» και συμπέρανε ότι “Γνωρίζαμε πως οι κρίσεις ενίοτε βγάζουν και δημάρχους από σπόντα. Σήμερα μάθαμε πως οι κρίσεις φτιάχνουν και αφηγήματα…”

Από την πλευρά του ο κ. Κρίκης της Λαϊκής Συσπείρωσης σημείωσε πως αποδεικνύεται πως στους 100 μεγαλύτερους δήμους της χώρας η Λάρισα είναι στην πρώτη εξάδα. «Είστε από τους πρωταθλητές των αυξήσεων».

