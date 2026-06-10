Δεν προέκυψαν αξιόποινες πράξεις για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο

Στο αρχείο τέθηκε η προκαταρκτική εξέταση που είχε διατάξει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας σχετικά με την καταλληλότητα της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, όπου διεξάγεται η πολύκροτη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η προκαταρκτική έρευνα είχε παραγγελθεί στις αρχές Απριλίου από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, μετά από καταγγελίες και αναφορές συγγενών θυμάτων που είχαν διατυπώσει ενστάσεις για την καταλληλότητα και την ασφάλεια της αίθουσας κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της δίκης.

Στο πλαίσιο της έρευνας ζητήθηκε να προσκομιστούν έγγραφα και στοιχεία από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, ενώ ορίστηκε και πραγματογνώμονας πολιτικός μηχανικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και να συντάξει σχετική τεχνική έκθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου δυόμισι μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας, από την αξιολόγηση των στοιχείων δεν προέκυψε η τέλεση κάποιας αξιόποινης πράξης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο.

Πάντως, για τη δικογραφία αναμένεται να αποφανθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας Εφετών, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr