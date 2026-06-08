ΔΕΥΑΛ: Ενημέρωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στον κυκλικό κόμβο Αγίου Αχιλλίου

Η ΔΕΥΑΛ στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» εκτελεί αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης της οδού Γεωργιάδου. Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα οι εργασίες εκτελούνται στον κόμβο του Αγίου Αχιλλείου.

Για τις ανάγκες του έργου θα απαιτηθεί η εκτέλεση παρεμβάσεων εντός του κόμβου.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι για την πρόοδο των εργασιών απαιτείται η εκτέλεση παρεμβάσεων στον κυκλικό κόμβο Αγίου Αχιλλείου.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 09/06/2026 και για τις ώρες από 6:00 έως 17:00 απαιτείται να εφαρμοστεί αποκλεισμός της μιας λωρίδας της οδού Κενταύρων στο ύψος του κόμβου Αγίου Αχιλλείου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα (ΦΕΚ B’ 3037/29.05.2024) και το παρακάτω σχέδιο προσωρινής σήμανσης και κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Επιπλέον, την Τετάρτη 10/06/2026 και για τις ώρες από 6:00 έως 17:00 απαιτείται να εφαρμοστεί ολικός αποκλεισμός της οδού Καλλιθέας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα (ΦΕΚ B’ 3037/29.05.2024) και τα παρακάτω σχέδια προσωρινής σήμανσης και κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Επισημαίνεται ότι η οδός Καλλιθέας θα ήταν ούτως ή άλλως αποκλεισμένη κατά την ανωτέρω ημερομηνία, λόγω της διεξαγωγής της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς κάθε Τετάρτη. Για τον λόγο αυτό, η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας για την εφαρμογή του ολικού αποκλεισμού πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της πρόσθετης όχλησης και των κυκλοφοριακών επιπτώσεων στην περιοχή.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων, στο μέτρο του δυνατού.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελεί κεντρικό σημείο της πόλης με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, παρακαλούμε για την προσοχή και την κατανόηση των δημοτών για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, όπως επίσης και για τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών από τους οδηγούς, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατό η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η επιχείρηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ ευχαριστεί εκ των προτέρων τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης της πόλης.