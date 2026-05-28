ΔΕΥΑΛ: Ενημέρωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών

Η ΔΕΥΑΛ στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» εκτελεί αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης της οδού Γεωργιάδου. Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα οι εργασίες εκτελούνται πλησίον του κυκλικού κόμβου του Αγίου Αχιλλείου.

Για τις ανάγκες του έργου θα απαιτηθεί η εκτέλεση παρεμβάσεων εντός του κόμβου με αποτέλεσμα να απαιτηθεί στένωση της κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 29/05/2026 και για τις ώρες από 6:00 έως 17:00 απαιτείται να εφαρμοστεί προσωρινός αποκλεισμός της μίας εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας στον ανωτέρω κυκλικό κόμβο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα (ΦΕΚ B’ 3037/29.05.2024) και το παρακάτω σχέδιο προσωρινής σήμανσης και κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων, στο μέτρο του δυνατού.

Επισημαίνεται ότι για τις εργασίες της επόμενης εβδομάδας θα ακολουθήσει αλληλουχία προσωρινών στενώσεων ή/και αποκλεισμών ρευμάτων κυκλοφορίας, με εκτροπή της κυκλοφορίας προς εναλλακτικές οδούς, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη και σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελεί κεντρικό σημείο της πόλης με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, παρακαλούμε για την προσοχή και την κατανόηση των δημοτών για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, όπως επίσης και για τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών από τους οδηγούς, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατό η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η επιχείρηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ ευχαριστεί εκ των προτέρων τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης της πόλης.