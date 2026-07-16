ΔΕΥΑΛ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ», ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Γεωργιάδου και θα ακολουθήσουν εργασίες ολικής ασφαλτόστρωσης τμημάτων της οδού, καθώς και του κυκλικού κόμβου του Αγίου Αχιλλείου.

Για την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Το Σάββατο 18/07/2026 και την Κυριακή 19/07/2026, από 06:00 έως 18:00 θα ισχύσει προσωρινός ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιοχή του κυκλικού κόμβου του Αγίου Αχιλλείου.

Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο στις ακόλουθες συμβολές οδών:

Λαμπράκη με Καρανάσιου Αρχ. Δωροθέου με Καρανάσιου Καλλιθέας με Ταγμ. Βελησσαρίου Μανωλάκη με Μελετίου Γεωργιάδου με Γκύζη Γεωργιάδου με Ραψάνης Γεωργιάδου με Ζαλόγγου Γεωργιάδου με Ζωοδόχου Πηγής Γεωργιάδου με Πάροδο Γεωργιάδου Γεωργιάδου με Διονύσου

Η περιοχή εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Τη Δευτέρα 20/07/2026 και την Τρίτη 21/07/2026, από 06:00 έως 18:00, θα εφαρμοστεί προσωρινός τμηματικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας ανά ρεύμα κυκλοφορίας στην οδό Γεωργιάδου, στο τμήμα από τα ΚΤΕΛ έως την οδό Σβαρτζ, λόγω εργασιών ολικής ασφαλτόστρωσης.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν διαδοχικά σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις θα διεξάγεται προσωρινά από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο θα λειτουργεί αμφίδρομα, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 47670/15-07-2026 και 47691/15-04-2026 εγκρίσεις άδειας προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας του Δήμου Λαρισαίων.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας, με στόχο την ασφαλή και, κατά το δυνατόν, ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελεί κεντρικό σημείο της πόλης με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, παρακαλούμε για την προσοχή και την κατανόηση των δημοτών για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, όπως επίσης και για τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών από τους οδηγούς, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατό η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών και ευχαριστεί εκ των προτέρων τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης της πόλης.