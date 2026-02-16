ΔΕΥΑΛ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη διασταύρωση των οδών Ολύμπου με Γεωργιάδου

Η ΔΕΥΑΛ στο πλαίσιο του έργου “Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης σε τμήματα των οδών Γεωργιάδου, Δήμητρας, Ηρώων Πολυτεχνείου, Καρδίτσης”, πρόκειται να πραγματοποιήσει εργασίες στη διασταύρωση των οδών Ολύμπου με Γεωργιάδου.

Για τον σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, σήμερα Δευτέρα 16-02-2026 από 7:00 έως 14:00 και θα γίνει αποκλεισμός της μίας λωρίδας κυκλοφορίας της οδού Ολύμπου στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Γεωργιάδου.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελεί κεντρικό σημείο της πόλης με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, παρακαλούμε για την προσοχή και την κατανόηση των δημοτών για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, όπως επίσης και για τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών από τους οδηγούς, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατό η κυκλοφοριακή συμφόρηση.