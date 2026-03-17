ΔΕΥΑΛ: Ανακοίνωση για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι οι ευνοϊκοί όροι για τον καθορισμό των τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στις τοπικές κοινότητες Γιάννουλης, Φαλάνης, Κοιλάδας, Μάνδρας και Κουτσόχερου ισχύουν έως 30 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38/2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Επισημαίνουμε ότι μέχρι 30/3/2026 θα πρέπει να έχουν πληρωθεί τα τέλη σύνδεσης.

Μετά την 30/3/2026, τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. των ακινήτων στις Τ.Κ. Μάνδρας, Κουτσοχέρου, Κοιλάδας, Γιάννουλης και Φαλάνης του Δήμου Λαρισαίων θα διαμορφωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις δυσκολίες στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης των ακινήτων δίνεται παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 η οποία αφορά μόνο το χρόνο για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης και σύνδεσης των ιδιοκτησιών με το δίκτυο ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Επισημαίνουμε ότι η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να συνδέουν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης του κτίσματός τους με τον υπόνομο που διέρχεται από το δρόμο, στον οποίο έχει πρόσβαση το κτίριο.