Δεύτερη ενημερωτική συνάντηση για την Ακαδημία Γονέων της ΠΔΕ Θεσσαλίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Παιδείας και Ισότητας και τον Δήμο Λαρισαίων, ανακοινώνει τη λειτουργία του 2ου κύκλου της Ακαδημίας Γονέων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Η Ακαδημία Γονέων θα πραγματοποιεί μία συνάντηση κάθε μήνα με επιστημονική υπεύθυνη την Αρτέμιδα Παπαδημητρίου, Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Θεσσαλίας.

Στην Ακαδημία Γονέων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ειδικούς και να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις με άλλους γονείς που μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες και ενδιαφέροντα.

H δεύτερη συνάντηση της Ακαδημίας Γονέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, από 18:00 έως 19:30, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας.

Θέμα της συνάντησης: «Η εξάρτηση των νέων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: από την παιδική έως την εφηβική ηλικία»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Σιώμος, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων.