Δημήτρης Κουρέτας: Στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών για το θέμα των ΕΛΤΑ

Την στήριξή του στον αγώνα των τοπικών κοινωνιών για να μην κλείσουν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Οργανισμού εκφράζουν η Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.

Με αφορμή την ανακοίνωση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων σε Σοφάδες και Αλμυρό, μετά τις 20 Φεβρουαρίου, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε:

Από το πρώτο κύμα των λουκέτων, έχουν μείνει αναπάντητα σοβαρά ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα της απόφασης, τις επιπτώσεις και τη βλάβη που προκαλείται στους πολίτες της επαρχίας. Υπενθυμίζουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας σε συνεδρίαση του είχε εγκρίνει το ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη «Πρωτοβουλία» της Περιφερειακής Αρχής, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο επιχειρούμενο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεδομένου ότι τα ΕΛΤΑ παρέχουν υπηρεσίες ταχυδρομικές, χρηματοοικονομικές και ταχυμεταφορών, που περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, πληρωμές συντάξεων, πληρωμές λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, το κλείσιμο των καταστημάτων οδηγεί στην υποβάθμιση του ταχυδρομικού έργου για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα λουκέτα επηρεάζουν ηλικιωμένους και αγρότες σε αποκλεισμό από συναλλαγές και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα αγωνιστεί μαζί με τις τοπικές κοινωνίες για το αυτονόητο δικαίωμα στην εξυπηρέτηση».