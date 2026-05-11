Δημοπρατήθηκε το Κολυμβητήριο Φαρσάλων – O Κουρέτας στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Αχιλλέα

Το Κολυμβητήριο των Φαρσάλων μόλις δημοπρατήθηκε και του χρόνου το καλοκαίρι αναμένεται να είναι έτοιμο προς χρήση.

Αυτό ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, κατά την διάρκεια επετειακής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια του Αχιλλέα Φαρσάλων που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 10 Μαΐου στο Κτήμα Αίγλη στα Φάρσαλα.

Χαιρετίζοντας την ιδιαίτερη, συγκινητική βραδιά γεμάτη αναμνήσεις που έζησαν 700 και πλέον άτομα, παρουσία πλήθους επισήμων, παλαιμάχων, παλαιών στελεχών του Συλλόγου και φιλάθλων, στην οποία παρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Χατζηπλή, ο οποίος σε συνεργασία με τον κινηματογραφιστή Κωνσταντίνο Νάτση, δημιούργησε μια παρακαταθήκη για την ομάδα και την πόλη, ο κ. Κουρέτας τόνισε πως «ο ίδιος είχε στη συλλογή του δελτία αγώνων με την ομάδα του Αχιλλέα όταν αγωνιζόταν στη Β’ Εθνική», γεγονός που εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με βραβεύσεις και την προβολή του ντοκιμαντέρ διάρκειας δύο ωρών, που περιέγραψε τις μεγάλες στιγμές του Συλλόγου, επιτυχίες και δυσκολίες, από την ίδρυση της ομάδας μέχρι και σήμερα.