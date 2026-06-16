Δημοπρατήθηκε το νέο κλειστό κολυμβητήριο Ελασσόνας με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ

Δημοπρατήθηκε προ ημερών η κατασκευή του νέου σύγχρονου κλειστού κολυμβητηρίου Ελασσόνας προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ και βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.

Το νέο κλειστό κολυμβητήριο είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική κοινωνία, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες αθλητικές υποδομές της περιοχής.

Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη των εργασιών. Η ολοκλήρωση του έργου έχει χρονικό ορίζοντα δεκαοκτώ (18) μηνών.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας χαρακτήρισε το έργο «ορόσημο» και «όνειρο δεκαετιών», υπογραμμίζοντας ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τον τοπικό αθλητισμό, θα ενισχύσει τις δυνατότητες άθλησης για όλες τις ηλικίες και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής. Ευχαρίστησε δε θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημ. Κουρέτα για την απόφασή του να εντάξει το έργο στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Περιφέρειας.

Το νέο κλειστό κολυμβητήριο θα ανεγερθεί σε δημοτική έκταση δίπλα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Ελασσόνα και θα έχει συνολική επιφάνεια 676,63 τ.μ. Προβλέπεται η κατασκευή πισίνας διαστάσεων 10,00 x 25,00 μέτρων, μεταβλητού βάθους από 1,20 έως 1,80 μέτρα, κατάλληλης τόσο για εκμάθηση κολύμβησης όσο και για ήπιες αγωνιστικές δραστηριότητες. Το κτίριο θα είναι σύγχρονης μεταλλικής κατασκευής με θερμομονωτικά πάνελ τύπου sandwich υψηλής απόδοσης, εξασφαλίζοντας ενεργειακή αποδοτικότητα, ανθεκτικότητα και προστασία από υγρασία, σύμφωνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Θα διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα αποδυτήρια ανδρών και γυναικών, χώρους υγιεινής για άτομα με αναπηρία, γραφείο διοικητικής υποστήριξης και βοηθητικούς τεχνικούς χώρους.

Επίσης, θα εγκατασταθούν σύγχρονα συστήματα φίλτρανσης, ανακυκλοφορίας και απολύμανσης του νερού, καθώς και αντλίες θερμότητας, που θα επιτρέπουν τη λειτουργία της πισίνας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Ο περιβάλλον χώρος θα διαμορφωθεί με διαδρόμους πρόσβασης, ράμπες ΑμεΑ, θέσεις στάθμευσης, φυτεύσεις και σύγχρονο φωτισμό LED, ενώ θα προβλεφθεί πλήρες δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης.