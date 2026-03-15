Δημοσιογράφο – ειδικό συνεργάτη του δημάρχου θα προσλάβει ο Δήμος Λαρισαίων

Έναν ειδικό συνεργάτη – δημοσιογράφο για την παροχή εξειδικευμένων

γνώσεων σε θέματα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφικής προβολής των δράσεων και

πολιτικών του Δήμου και την προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του Δήμαρχου, θα προσλάβει ο Δήμος Λαρισαίων.

Ο ειδικός συνεργάτης θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές

αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του

Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προτείνεται η πρόσληψη του. Θα παρέχει

συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά για θέματα της

αρμοδιότητας του.

H πρόσληψη θα είναι ορισμένου χρόνου ενώ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι μέλος Ένωσης Συντακτών, η οποία (Ένωση Συντακτών) θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

