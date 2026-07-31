Δημόσια διαβούλευση για την παραχώρηση χρήσης έκτασης για την εγκατάσταση τοιχίου ηλεκτροδότησης

Ο Δήμος Κιλελέρ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κανονισμού για την προσωρινή, ειδική, περιορισμένη και ανακλητή παραχώρηση χρήσης δημοτικής ή κοινόχρηστης έκτασης έως δύο (2) τ.μ., αποκλειστικά για την εγκατάσταση τοιχίου ηλεκτροδότησης προς εξυπηρέτηση αγροτικού ακινήτου ή άλλης καλλιεργήσιμης έκτασης.

Το σχέδιο κανονισμού εγκρίθηκε με την αριθ. 262/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κιλελέρ, με την οποία αποφασίστηκε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 318 παρ. 2 του ν. 5314/2026.

Σκοπός του κανονισμού είναι η θέσπιση ενιαίας, διαφανούς και ασφαλούς διαδικασίας για την εξέταση αιτημάτων πολιτών που αφορούν την εγκατάσταση τοιχίου ηλεκτροδότησης σε δημοτική ή κοινόχρηστη έκταση, με γνώμονα την προστασία της κοινής χρήσης, της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της βατότητας των αγροτικών οδών, των αρδευτικών υποδομών και της δημοτικής περιουσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, φορείς και υπηρεσίες μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις, προτάσεις ή απόψεις τους επί του σχεδίου κανονισμού από την 03η/08/2026 έως και την 20η/08/2026 προσθέτοντας σχόλια στο κάθε άρθρο που επιθυμούν να σχολιάσουν.

Πληροφορίες, φόρμα υποβολής και υλικό θα βρείτε εδώ:https://diavouleusikileler.wordpress.com/