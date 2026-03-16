Διάκριση μαθητή του Προτύπου ΓΕΛ Λάρισας σε διαγωνισμό Φιλοσοφίας

Στην 2η θέση με το βαθμό «19» της 15άδας που προκρίθηκε για τη τελική φάση του 15oυ πανελλαδικού μαθητικού διαγωνισμού Φιλοσοφίας κατατάχθηκε ο μαθητής της Β΄ τάξεως του Προτύπου Γενικού Λυκείου Λάρισας Μιχαήλ Μουλάς, μετά από μια έντονα ανταγωνιστική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν 442 μαθητές Γενικών Λυκείων (δημοσίων και ιδιωτικών) από 70 σχολεία της χώρας.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί μια πολύτιμη εμπειρία για τους μαθητές, καθώς καλλιεργεί τη σκέψη, τον διάλογο και την αγάπη για τη φιλοσοφία.

Τα προκριματικά του εν λόγω διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου τον οποίο διοργανώνει το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου με θέμα εστιασμένο στο πεδίο περί Έρωτος, ενώ η τελική φάση θα διεξαχθεί το τριήμερο από τις 3 έως τις 5 Απριλίου 2026, στην έδρα του Πανεπιστημίου, στη Πάτρα.

Στο τελικό αυτό αγώνα γραπτής, επίσης, δοκιμασίας από τους 15 finalist μαθητές θα αναδειχθούν τρείς νικητές εκ των οποίων οι δύο (με κριτήριο επιλογής τη σειρά επιτυχίας τους στον εθνικό Διαγωνισμό και εφ’ όσον η επίδοσή τους στη συνοδευτική εξέταση στην ξένη γλώσσα έχει αξιολογηθεί ως επαρκής) θα συμμετάσχουν στην 34η Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας (ΔΟΦ), η οποία θα διοργανωθεί στην πρωτεύουσα της Πολωνία, τη Βαρσοβία, από 14 έως 17 Μαΐου 2026.

* Ο Διευθυντής του Προτύπου ΓΕΛ Λάρισας Δρ. Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος και ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών του σχολείου συγχαίρουν το μαθητή Μιχάλη Μουλά για τη μεγάλη του διάκριση και του εύχονται καλή και επιτυχή συνέχεια στα τελικά του διαγωνισμού, «παρόλο που», όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση «και μόνο η δεύτερη θέση στην προκριματική φάση αποτελεί ήδη μια σημαντική επιτυχία για τον μαθητή μας και για το σχολείο μας». Επίσης συγχαίρουν τον φιλόλογο καθηγητή κ. Ευαγ. Σακκά, ο οποίος οργάνωσε, προετοίμασε και συντόνισε τη συμμετοχή του σχολείου στο διαγωνισμό και καθοδήγησε αποτελεσματικά τον μαθητή για την πρόκρισή του στη τελική φάση.