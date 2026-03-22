Διάκριση μαθητή του Πρότυπου Γυμνασίου Λάρισας σε Πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης

Το Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας ανακοινώνει τη σημαντική διάκριση του μαθητή της Β’ τάξης, Νικολάου Λιτσάκου, ο οποίος κατέκτησε το 2ο Βραβείο στον 13ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης που διοργανώνουν τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» Αγρινίου.

Ο εν λόγω διαγωνισμός, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διοργανώνεται για 13η συνεχή χρονιά, αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό με ευρεία πανελλήνια και διεθνή συμμετοχή, αναδεικνύοντας τη μαθητική δημιουργικότητα και καλλιεργώντας τον ποιητικό λόγο. Η φετινή διάκριση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς προέκυψε μέσα από εκατοντάδες συμμετοχές μαθητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για το σχολικό έτος 2025–2026, το θέμα του διαγωνισμού ήταν «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Ο Νικόλαος Λιτσάκος διακρίθηκε με το ποίημά του «ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ», συγκεντρώνοντας εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία (18,3/20) από την Κριτική Επιτροπή.

Ιδιαίτερο συμβολισμό προσδίδει στη διάκριση το γεγονός ότι αυτή συμπίπτει χρονικά με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, στις 21 Μαρτίου, ημέρα αφιερωμένη στην αξία και τη δύναμη του ποιητικού λόγου.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου 2026, σε υβριδική μορφή (με φυσική παρουσία και διαδικτυακή συμμετοχή), δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετάσχουν. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από καλλιτεχνικό αφιέρωμα εμπνευσμένο από το έργο και το ιδεώδες των «Ελεύθερων Πολιορκημένων».

Η Διευθύντρια του σχολείου, κ. Στεργιανή Λιάπη, η υπεύθυνη της καινοτόμου δράσης «Γράψε μου ένα ποίημα», κ. Γλυκερία Μπασδέκη, καθώς και ο Σύλλογος Διδασκόντων, εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στον μαθητή για τη σπουδαία αυτή επιτυχία και του εύχονται ολόψυχα να συνεχίσει με την ίδια έμπνευση και δημιουργικότητα την πορεία του στον χώρο της ποίησης.