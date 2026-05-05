Διάκριση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου “Αρίσταρχος”

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου που πραγματοποίησε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) στη Λάρισα, το Σάββατο 25 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η απονομή βραβείων σε μαθητές που διακρίθηκαν στους πανελλήνιους διαγωνισμούς Φυσικής «Δημόκριτος» και «Αρίσταρχος», που διοργάνωσε η ΕΕΦ.

Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, Φίλιππος Κοκκινίδης και Ορέστης Λάππας, κατέκτησαν το 1ο βραβείο στον 13ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου «Αρίσταρχος», επιτυγχάνοντας μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση και εκπροσωπώντας επάξια το σχολείο τους.

Επιπλέον, μετά την ανακοίνωση από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών των αποτελεσμάτων της Β΄ φάσης του 14ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Γυμνασίου «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ», οι παραπάνω μαθητές διακρίθηκαν ξανά, καθώς ο μαθητής Ορέστης Λάππας προκρίνεται με βαθμολογία 90/100 στη Γ’ φάση του διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, ενώ στον μαθητή Φίλλιπο Κοκκινίδη απονεμήθηκε το Γ’ βραβείο.

Η Διευθύντρια του σχολείου, κ. Αθηνά Μήλιου, καθώς και ο Σύλλογος Διδασκόντων, εκφράζουν θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές για τη διάκρισή τους και τους εύχονται καλή συνέχεια και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.