Διάκριση σπουδαστή του ΔΩΛ σε διεθνή διαγωνισμό κιθάρας

Σημαντική επιτυχία στο διεθνή διαγωνισμό κιθάρας «39th Athens International Guitar Festival», σημείωσε ο σπουδαστής κιθάρας του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, Βασίλης Τσιμπώνης, της τάξης του καθηγητή Δημητρίου Τσιμπώνη.

Ο νεαρός κιθαρίστας, γεννημένος στις 30 Αυγούστου 2012, κατέκτησε το τρίτο βραβείο στην Α’ κατηγορία, η οποία απευθύνεται σε παιδιά γεννημένα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.

Η διάκριση αυτή αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά επιτυχία του σε διαγωνισμούς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή καλλιτεχνική του εξέλιξη. Στο παρελθόν έχει αποσπάσει ακόμη δύο δεύτερα βραβεία και ένα πρώτο βραβείο.

Η επιτυχία του Βασίλη Τσιμπώνη αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας και την ουσιαστική συμβολή των καθηγητών του στην καλλιέργεια νέων ταλέντων στον χώρο της μουσικής.