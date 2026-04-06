Διάκριση του δημοτικού σχολείου Νίκαιας στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Το Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας Λάρισας κατέγραψε μια σημαντική διάκριση στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της STEM Education, που πραγματοποιήθηκε στο 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καρδίτσας. Πρόκειται για τον μοναδικό διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα που οδηγεί στην εκπροσώπηση της χώρας στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής και τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από 400 μαθητές και μαθήτριες από όλες τις βαθμίδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρουσιάζοντας καινοτόμες κατασκευές και έργα στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνολογίας. Η ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας, στην κατηγορία της, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον Εθνικό Τελικό Διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 26 Απριλίου 2026.

Την προετοιμασία των μαθητών/ριών ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί Χριστίνα Ντόκου (ΣΤ1), Δημήτριος Μπαντούλης (Ε2), Αθανασία Σπανού (Ε1), Αικατερίνη Μουζαλά (Γ2), Γλυκερία Κουτσοδοντή (Τμήμα Ένταξης), Φάνη Κυριακή (παράλληλη στήριξη) και Γεωργία Ζησοπούλου (ΕΒΠ).

Ο Διευθυντής του σχολείου, Δρ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, με ειδίκευση, μεταξύ άλλων, στην εκπαιδευτική ρομποτική, συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της ομάδας, παρέχοντας καθοδήγηση, οργανωτική υποστήριξη και διαρκή ενθάρρυνση σε μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς. Η έμπρακτη συμμετοχή του στη διοργάνωση και η αδιάκοπη στήριξή του προς τους/ις μαθητές/ριες και τους εκπαιδευτικούς αναδεικνύει το σχολείο ως ένα ζωντανό περιβάλλον καινοτομίας και δημιουργίας. Η προσήλωσή του στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων και η έμφαση στη συνεργασία και τη δημιουργικότητα αναδεικνύουν τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας και της τεχνολογικής μάθησης στο σχολείο.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών για τη σταθερή υποστήριξη τους, η οποία υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία της ομάδας. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της ρομποτικής στην εκπαίδευση, προάγοντας δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η τεχνολογία, η επιστήμη και η ομαδική συνεργασία. Επιπλέον, η παραπάνω διάκριση αποτελεί πηγή αναγνώρισης για το σχολείο και την τοπική κοινωνία, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στην προώθηση της σύγχρονης τεχνολογικής καινοτομίας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.