Διάλεξη της διεθνούς γλύπτριας Μάρας Καρέτσος στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα ανακοινώνουν τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης – διάλεξης της διεθνούς Λαρισαίας γλύπτριας Μάρας Καρέτσος, με τίτλο «Art and Culture», την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στις 20:00.

Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο δήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα κ. Αθανάσιος Μαμάκος καθώς και ο τέως δήμαρχος Λαρισαίων κ. Κωνσταντίνος Τζανακούλης, καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης και Αγροτικής Κοινωνιολογίας.

Η Μάρα Καρέτσος, μια δημιουργός με διεθνή αναγνώριση, έχει διαγράψει μια λαμπρή δεκαετή πορεία στο Παρίσι και τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη, με συνεχή παρουσία σε εκθέσεις και συνεργασίες με κορυφαίους γκαλερίστες όπως: ο Paul Facchetti, ο Αλέξανδρος Ιόλας και ο H. Ocada. Έχει συμμετάσχει σε Biennale της Γαλλίας και έχει παρουσιάσει έργα της σε σημαντικούς θεσμούς, όπως το Grand Palais, το Massachusetts Museum (USA), τον Λευκό Οίκο, το Perez Museum Miami, την Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο Τέχνης Θεσσαλονίκης.

Έργα της ανήκουν σε εξέχουσες συλλογές, μεταξύ των οποίων: Λευκός Οίκος, Συλλογή Κέννεντι, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Rockefeller, Ίδρυμα Ωνάση, Art Point Tokyo, Μουσείο Βορρέ, Μουσείο Περίδη.

Η καλλιτέχνιδα έχει τιμηθεί με το κλειδί της πόλης των Αθηνών, τον τίτλο Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως, καθώς και με τη διάκριση Honor for Arts στη Γαλλία. Από το 2022 έχει ιδρύσει το Ίδρυμα Μάρα Καρέτσος, στηρίζοντας νέους δημιουργούς στη μουσική, το θέατρο, τη λογοτεχνία και τις τέχνες.

Με τη διάλεξη «Art and Culture», η Μάρα Καρέτσος επιστρέφει στη γενέτειρά της για μια βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη, τον πολιτισμό και τη δημιουργική έμπνευση.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά με ζωντανή ερμηνεία στο βιολί ο Ηλίας Ναχμίας. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 2003, ξεκίνησε μαθήματα βιολιού σε ηλικία 4 χρονών υπό την καθοδήγηση της διακεκριμένης καθηγήτριας Ειρήνης Ντράγκνεβας, και αποφοίτησε από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης με δίπλωμα «Άριστα – Παμψηφεί». Σε ηλικία μόλις 10 ετών πραγματοποίησε το ντεμπούτο του ως σολίστ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ έκτοτε έχει εμφανιστεί ως σολίστ και εξάρχων με πολυθάριθμες ορχήστρες σε Ελλάδα, Ισραήλ, Γερμανία και Αυστρία.

Παράλληλα, έχει λάβει μέρος σε διεθνή σεμινάρια, συνεργαζόμενος με διακεκριμένους μουσικούς, όπως τους Ivri Gitlis και Guy Braunstein. Αποφοίτησε από το “Buchmann-Mehta School of Music” του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ με πλήρη υποτροφία και βαθμό “Άριστα”, συνεχίζοντας δυναμικά την καλλιτεχνική του πορεία στο Haute Ecole de Musique του πανεπιστημίου της Γενεύης, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή και σολίστ Tedi Papavrami για τις μεταπτυχιακές του σπουδές.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 2, 41334 Λάρισα

Τηλέφωνο: 2410 616266 Email: info@katsigrasmuseum.gr

Είσοδος ελεύθερη