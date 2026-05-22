Διάλεξη των επιγραφολόγων R. Bouchon και Br. Helly στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 7.30 μ.μ. η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας διοργανώνει στο Διαχρονικό Μουσείο διάλεξη με θέμα: «Οι θεατές του θεάτρου της Λάρισας

Ομιλητές θα είναι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου της Λυών Richard Bouchon και Bruno Helly.

Η ανασκαφή του μεγάλου θεάτρου της Λάρισας προσέφερε στους ιστορικούς μια εξαιρετική ευκαιρία για νέες έρευνες, αποκαλύπτοντας ονόματα Λαρισαίων και την ταυτότητα εκείνων που είχαν προσκαλέσει να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις τους.

Η λεπτομερής μελέτη αυτών των επιγραφών στα καθίσματα, που χαράχτηκαν η μία πάνω στην άλλη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2ου αι. μ.Χ., επιτρέπει να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα για την κοινωνία της ρωμαϊκής Λάρισας, που παρακολουθούσε θεατρικές παραστάσεις.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας-Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα και αφιερώνεται στη μνήμη του Αθανασίου Τζιαφάλια, πρώην Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας και ανασκαφέα του θεάτρου.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.

Είσοδος ελεύθερη.