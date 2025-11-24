Διήμερη καθολική αποχή των Λαρισαίων δικηγόρων

Καθολική αποχή από τα καθήκοντά τους, θα πραγματοποιήσουν σήμερα Δευτέρα 24 και αύριο Τρίτη 25 Νοεμβρίου, οι δικηγόροι της Λάρισας.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας λήφθηκε “σε ένδειξη απόλυτης αποδοκιμασίας των πρόσφατων απαράδεκτων δηλώσεων του προέδρου της ΕνΔΕ κατά των δικηγόρων, των θεσμικών εκπροσώπων τους, αλλά και της λειτουργίας των Δικηγορικών Συλλόγων”.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου ο πρόεδρος της ΕνΔΕ “αξίωσε την παραδειγματική τιμωρία, όσων δικηγόρων κρίνουν τη Δικαιοσύνη με τρόπους τους οποίους ο ίδιος δεν εγκρίνει, αξιώνοντας πειθαρχικούς ελέγχους, άλλως να οδηγηθούν οι ένοχοι στα Δικαστήρια…”.

Συμπληρώνει δε ότι “κάθε επίθεση στους δικηγόρους, από όπου κι αν προέρχεται, είναι επίθεση στην Κοινωνία και στο Κράτος Δικαίου. Ο νόμος ορίζει με σαφήνεια τον λειτουργηματικό χαρακτήρα του επαγγέλματός μας, αναγνωρίζοντάς μας θέση θεμελιώδη, ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονομή της Δικαιοσύνης”.