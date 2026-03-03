Διήμερο Εργαστήρι Υποστήριξης Ρομά για ένταξη στην αγορά εργασίας από το Κέντρο Κοινότητας

Διήμερο Εργαστήρι Υποστήριξης ανέργων Ρομά, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Κέντρου Κοινότητας-Παραρτήματος Ρομά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων.

Το Εργαστήρι πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, στις 24 και 26 Φεβρουαρίου 2026, υπό την καθοδήγηση της αρμόδιας για θέματα απασχολησιμότητας, κ. Ιωάννας Κατσαντώνη.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε θέματα όπως:

Σύνταξη και σωστή διαμόρφωση βιογραφικού σημειώματος.

Αποτελεσματικές τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

Προετοιμασία για συνεντεύξεις εργασίας.

Αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων για επαγγελματική προβολή.

Ενημέρωση σχετικά με την προκήρυξη 1Κ/2026 του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Ενημέρωση για τη ΣΟΧ 1/2026 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Λαρισαίων.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι/ες είχαν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για τις προαναφερόμενες θέσεις, με την καθοδήγηση του Συμβούλου Εργασίας της ΙΝΕ ΓΣΕΕ, κ. Αχιλλέα Βαϊόπουλου.

Στόχος του Παραρτήματος Ρομά είναι η ουσιαστική υποστήριξη των ανέργων στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

Για περισσότερες πληροφορίες: Παράρτημα Ρομά Δήμου Λαρισαίων, Δημοσθένους 45, Νέα Σμύρνη, τηλ.2416006922, email: kkoinotitasroma@larissa.gov