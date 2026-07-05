Διήμερο θεατρικών παραστάσεων από τον Δήμο Τυρνάβου

Ο δήμος Τυρνάβου διοργανώνει ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στη θεατρική τέχνη, με ελεύθερη είσοδο στον Τύρναβο και στον Αμπελώνα.

Πρόκειται για μια σημαντική πολιτιστική δράση που αναδεικνύει την αξία του θεάτρου ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και επικοινωνίας. Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στο Ανοιχτό Θέατρο Τυρνάβου «Λατόμι», θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Δεκαοχτώ Ενάτου».

Πρόκειται για έναν δυναμικό θεατρικό μονόλογο, με την Δώρα Χρυσικού εμπνευσμένο από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, που φωτίζει ζητήματα δημοκρατίας, κοινωνικής ευθύνης και αντίστασης απέναντι στη βία και τον φασισμό. Ένα έργο που συγκινεί, προβληματίζει και καλεί τον θεατή να αναμετρηθεί με τη δύναμη της μνήμης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Άλσος Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα, στις 21:00. το κοινό θα παρακολουθήσει την παράσταση «Το Νόημα της Ζωής», μια κωμωδία με στοιχεία stand-up comedy και διαδραστική συμμετοχή του κοινού, του ψυχολόγου Διονύση Μπουγά, με τους Σταύρο Νικολαΐδη και Ασπασία Κακάση.