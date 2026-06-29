Διήμερο κινηματογραφικών προβολών στο Άλσος Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα

Ο Δήμος Τυρνάβου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν δύο ξεχωριστές βραδιές θερινού κινηματογράφου στο Άλσος Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα.

Το πρόγραμμα των προβολών έχει ως εξής:

Δευτέρα 29 Ιουνίου, ώρα 21:00

«Ζωούπολη» – Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, μια διασκεδαστική και συγκινητική περιπέτεια για όλη την οικογένεια.

Τρίτη 30 Ιουνίου, ώρα 21:00

«Ο Πόλεμος των Ρόουζ» – Η κλασική, πολυβραβευμένη μαύρη κωμωδία που σατιρίζει με ευρηματικό τρόπο τις ανθρώπινες σχέσεις.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στη Μικρή σκηνή στο Άλσος Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα, με ώρα έναρξης 21:00