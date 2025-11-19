Διήμερο Super Drift δίπλα από τη Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης

Ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο της ανάδειξης της πόλης μας ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025, σε συνεργασία με τους επίσημους φορείς μηχανοκίνητου αθλητισμού διοργανώνειμεγάλο διήμερο Super Drift, στις 22 και 23 Νοεμβρίου, δίπλα από τη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης.

Η Λάρισα γίνεται, για ένα Σαββατοκύριακο, το επίκεντρο του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα γεμάτο αδρεναλίνη, ήχο και ταχύτητα. Κορυφαίοι οδηγοί drift από όλη τη χώρα έρχονται στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, για να συμμετάσχουν σε μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λάρισας στηρίζει ενεργά δράσεις που εμπνέουν τη νέα γενιά, προάγουν τη συμμετοχή, ενώνουν δημιουργικά διαφορετικούς κόσμους – από τον αθλητισμό και την τεχνολογία, μέχρι την ψυχαγωγία και την αστική εμπειρία – και συμβάλλουν στη συνολική ενδυνάμωση της φωνής των νέων στον δημόσιο χώρο. Στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2025, τέτοιες συνδιοργανώσεις δεν αποτελούν απλώς εντυπωσιακές στιγμές για την πόλη, αλλά και ευκαιρίες έκφρασης, συμμετοχής και ενεργοποίησης των νέων πολιτών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και καλούμε όλες τις νέες και τους νέους της πόλης – και όχι μόνο – να βρεθούν στο πλευρό της διοργάνωσης είτε ως θεατές, είτε ως εθελοντές, είτε ως δημιουργοί περιεχομένου, ενισχύοντας με την παρουσία και τη συμμετοχή τους ένα από τα πιο ξεχωριστά γεγονότα του φετινού φθινοπώρου. Από τη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης θα περάσει η ταχύτητα, το πάθος και η καινοτομία – κι εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα είμαστε εκεί, για να επιβεβαιώσουμε ότι η Λάρισα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Τις οδηγεί.