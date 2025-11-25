Διαβήτης και Τρίτη Ηλικία στον Δήμο Τεμπών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 στο ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Διαβήτης και Τρίτη ηλικία – Προκλήσεις, Προοπτικές και Εξελίξεις»

Η δράση υλοποιήθηκε από το Κέντρο Κοινότητας και το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Τεμπών, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διαβήτη Λάρισας (ΣΥΛ.ΛΑ.ΔΙ.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη που τιμάται στις 14 Νοεμβρίου.

Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη ανάγκη ενημέρωσης και υποστήριξης ατόμων τρίτης ηλικίας που ζουν με την ασθένεια, καθώς και του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος που βρίσκεται στο πλευρό τους.

Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν οι:

κ. Ιωάννα Τσακμακίδου , Χειρουργός Οδοντίατρος, Πρόεδρος ΣΥΛ.ΛΑ.ΔΙ. και Αντιπρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας,

, Χειρουργός Οδοντίατρος, Πρόεδρος ΣΥΛ.ΛΑ.ΔΙ. και Αντιπρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Νικόλαος Βάλβης , Ενδοκρινολόγος – Ειδικός σε Ενδοκρινολογία, Διαβήτη και Μεταβολισμό,

, Ενδοκρινολόγος – Ειδικός σε Ενδοκρινολογία, Διαβήτη και Μεταβολισμό, κ. Μαρία Κιτσικούδη , Κοινωνική Λειτουργός Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών,

, Κοινωνική Λειτουργός Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών, κ. Κωνσταντίνος Παντελής, Ψυχολόγος Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν πληροφορίες σχετικά με τη φύση του σακχαρώδους διαβήτη στην τρίτη ηλικία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, καθώς και τις επιπτώσεις της νόσου στη στοματική υγεία.

Το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας ανέλυσε τα διαθέσιμα επιδόματα και τα κοινωνικά, εργασιακά και οικονομικά δικαιώματα των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη.

Στο τέλος της εκδήλωσης, το ΚΕΠ Υγείας Μακρυχωρίου πραγματοποίησε δωρεάν μετρήσεις σακχάρου στους συμμετέχοντες. Παράλληλα, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό από τον Σύλλογο Διαβήτη Λάρισας και το Κέντρο Κοινότητας.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλη δήλωσε:

«Η ενημέρωση, η πρόληψη και η υποστήριξη των συμπολιτών μας αποτελούν θεμέλιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας.

Ο διαβήτης είναι μια σύγχρονη πρόκληση που δεν αφορά μόνο την ιατρική παρακολούθηση, αλλά και την ποιότητα ζωής, την ψυχολογία, τη γνώση και τη σωστή διαχείριση.

Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει πως όταν οι υπηρεσίες και οι φορείς συνεργάζονται, προσφέρουν ουσιαστικό έργο στην κοινωνία. Συγχαίρω θερμά τους εισηγητές, το Κέντρο Κοινότητας, το ΚΕΠ Υγείας και τον Σύλλογο Διαβήτη Λάρισας για την πολύτιμη συμβολή τους. Ως δημοτική αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες και τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.»

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών, το ΚΕΠ Υγείας και ο Σύλλογος Διαβήτη Λάρισας εκφράζουν θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν, όπως και στον Δήμο Τεμπών για τη διαρκή υποστήριξη των δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης.

Η δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι η συνέχιση αντίστοιχων πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη γνώση, την υγεία, την πρόληψη και την κοινωνική συνοχή.