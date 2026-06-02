Διαγωνισμός Στατικού Μοντελισμού στον Μύλο του Παππά

Την 9η Έκθεση-Διαγωνισμό Στατικού Μοντελισμού (9th ModelLarissa 2026), συνδιοργανώνουν από 5 έως 7 Ιουνίου 2026, στη Λάρισα και συγκεκριμένα στο Μύλο του Παππά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, η Λέσχη Στατικού Μοντελισμού Λάρισας και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Η έκθεση-Διαγωνισμός Στατικού Μοντελισμού, έχει γίνει πλέον θεσμός για την πόλη της Λάρισας. Πέρυσι, περισσότεροι από160 μοντελιστές από όλη την Ελλάδα, άλλα και το εξωτερικό συμμετείχαν στην έκθεση, ενώ οι επισκέπτες ήταν περισσότεροι από 2500.

Φέτος, διοργανώνεται από τη Λέσχη Στατικού Μοντελισμού Λάρισας ένα make and take για τους μικρούς φίλους του μοντελισμού, την Παρασκευή 5 Ιουνίου και ώρες 18:00-20:30 με τη συμμετοχή του ‘Εργαστηρίου Μοντελισμού’ της Λέσχης.

To Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 18:00 έως τις 20:30 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο ‘Παλαίωση και παραλλαγή Αεροσκάφους’ από τον διεθνούς φήμης μοντελιστή Javier Lopez de Anca της εταιρίας Ammo by Mig Jimenez.

Το ειδικό θέμα της 9th Model Larissa 2026, «Γαλλικά Αεροσκάφη σε Ελληνική Υπηρεσία», αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το αντίστοιχο βραβείο θα φέρει το όνομα του ήρωα Υποσμηναγού Στυλιανού Παναγυφτόπουλου, χειριστή του γαλλικού μαχητικού Mirage F-1CG της Πολεμικής Αεροπορίας.



Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:



Παρασκευή 5/6 :

Παραλαβή Εκθεμάτων και λειτουργία της έκθεσης 9:00 έως 21:00

18:00-20:30 Make & take για παιδιά

20:00 Εγκαίνια Έκθεσης





Σάββατο 6/6 :

Λειτουργία της έκθεσης 9:00 έως 21:00

Παραλαβή εκθεμάτων 9:00 – 14:00

15:00 έως 19:00 κρίση όλων των εκθεμάτων που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό σκέλος της έκθεσης.

18:00 – 20:30 Σεμινάριο ‘Weathering & Camouflage’ (Javier Lopez de Anca)





Κυριακή 7/6 :

Λειτουργία της έκθεσης 9:00 έως 14:30

14:00 Έναρξη λαχειοφόρου

14:30 Τέλος της έκθεσης για το κοινό

14:30 Έναρξη βραβεύσεων

Χορηγοί της εκδήλωσης:

New Campico, My Skin by Θεώνη, Κέντρο Μάθησης ΄Η γνώση είναι Δύναμη΄, Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Ιωάννης Σιμούλης, Τέντες Μπατζιανούλης Δημήτρης, Gallery Εργόχειρο, Αγγλικά Genius, Install Χατζάκης Γιώργος, Κέντρο Χρώματος και Διακόσμησης, Pablo coffee bar, Εμπόριο Χρωμάτων Λιάκος Νίκος, Metallon Μαντζώνης Δημήτρης, Flanklin coffee house Φαρσάλων, Nossa street cafe, Monkey & Donkey, Νταβαρούκας Ιωάννης και Υιοί Ο.Ε., Υαλοτεχινκή Μαξιμιάδης, Επενδυτική Real Estate, ταβέρνα – ουζερί ‘Ο Πλάτανος’, ιατρικά ορθοπαιδικά ‘Υγεία – Φροντίδα, The Narrative, Οπτική Γραμμή, Bruno

Τα δώρα προσφέρουν:

Το Αεροπλανάκι, Elliot’s Models, Mironious Models, , Hobby Gallery, Model Zone, Serious Models, Hellenic Ship Model, Modellers.gr, Hobby Colours, RC Master, Hobbyland, Fasma models, Grand Models και Discount Hobby Zone .

Χορηγός σε όλους τους συμμετέχοντες με ένα δωράκι έκπληξη η εταιρία Ammo by Mig Jinenez.

Web : www.larissapmc.gr

Email : lsmlarisas@gmail.com