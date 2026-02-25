ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: Λύση χωρίς ανοικτό   χειρουργείο για το κάταγμα σπονδύλου

Παρίδης Διονύσιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός MD, Msc, PhD, Υπεύθυνος Ιατρείου Οστεοπόρωσης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Η Διαδερμική κυφοπλαστική αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο ελάχιστης επεμβατικότητας για την άμεση θεραπεία των συμπιεστικών οστεοπορωτικών σπονδυλικών καταγμάτων. Πρόκειται για κατάγματα των σπονδυλικών σωμάτων που σχηματίζουν τη σπονδυλική στήλη, χωρίς να απαιτούνται μεγάλες τομές δέρματος και μαλακών μορίων και χωρίς την αναγκαιότητα χρήσης βιδών ή ράβδων, δηλαδή σπονδυλοδεσίας η άλλων μεταλλικών εμφυτευμάτων.

Πόσο γρήγορα μπορώ να επιστρέψω στην καθημερινή ζωή μετά την επέμβαση της κυφοπλαστικής και να επανέλθω στις προ του κατάγματος δραστηριότητες μου;

Άμεσα. Ο ασθενή ς 2-3 ώρες μετά τη διαδερμική κυφοπλαστική δύναται να ορθοστατήσει ανεξάρτητα και να βαδίζει χωρίς βοήθεια ή υποστήριξη τρίτου προσώπου, με νοσηλεία μόνο μιας μέρας.

Αναφερόμαστε σε έναν ασθενή που εισέρχεται στο χειρουργείο κλινοστατισμένος με έντονους πόνους και με φαρμακευτική αγωγή που δεν τον βοηθά, με αδυναμία ορθοστάτησης και ανάγκη σταθερής νοσηλευτικής φροντίδας για αυτοεξυπηρέτηση ( πχ τουαλέτα , μπάνιο, ντύσιμο κλπ) και μετά την κυφοπλαστική εξέρχεται ανεξάρτητος και δυνάμενος να εργασθεί σε ελαφριά εργασία ακόμα και την επόμενη ημέρα λαμβάνοντας παυσίπονα ( παρακεταμόλη)

Πότε ενδείκνυται η διαδερμική κυφοπλαστική

Όταν έχουμε ένα κάταγμα σπονδυλικού σώματος, το ορθογώνιο σχήμα του οστού συμπιέζεται προκαλώντας πόνο. Τις περισσότερες φορές η συμπίεση αυτή συνεχίζεται με αποτέλεσμα ο σπόνδυλος να αποκτά σφηνοειδή παραμόρφωση. Αυτά τα συμπιεστικά κατάγματα μπορεί να συμβαίνουν σε ένα ή σε περισσότερους σπονδύλους στη σπονδυλική στήλη και είναι σύνηθες επακόλουθο της οστεοπόρωσης.

Η οστεοπόρωση είναι μια πάθηση που έχει σαν επακόλουθο την απώλεια της φυσιολογικής οστικής πυκνότητας, μάζας και ισχύος και οδηγεί σε μια κατάσταση, στην οποία τα οστά είναι πορώδη και ευάλωτα σε νέα κατάγματα.

Ποιες οι περιπτώσεις που εφαρμόζουμε την κυφοπλαστική :

στους σπονδύλους (συνήθως από 5ο θωρακικό μέχρι και 5ο οσφυϊκό)

σε σπονδυλικά αιμαγγειώματα (καλοήθεις όγκοι που αναπτύσσονται από τα αιμοφόρα αγγεία)

σε οστεολυτικές μεταστάσεις (όταν τα καρκινικά κύτταρα από άλλα μέρη του σώματος εξαπλώνονται στα οστά)

στο πολλαπλούν μυέλωμα (ο πιο κοινός τύπος πρωτοπαθούς καρκίνου των οστών).

Πώς γίνεται η επέμβαση

Με ακτινοσκοπική καθοδήγηση ( διπλό C-arm ή O-arm) και διαμέσου δυο τομών μήκους 1,5 εκατοστών προκειμένου να εισάγουμε δια βελόνης ένα μπαλόνι στο σπονδυλικό κάταγμα, το οποίο εκτεινόμενο ανατάσσει το κάταγμα και δημιουργεί μια κοιλότητα μέσα στον σπόνδυλο. Ακολούθως για την σταθεροποίηση και οριστική ενίσχυση των σπονδύλων που έχουν υποστεί κάταγμα, γίνεται έγχυση ειδικού σκληρυντικού υλικού (ιατρικό τσιμέντο) στην κοιλότητα, αφού απομακρυνθεί το μπαλόνι. Η χειρουργική τομή είναι περίπου 0,5 εκατοστά για κάθε πλευρά (δεξιά- αριστερά).

Τι απαιτείται πριν την επέμβαση.

Προεγχειρητικός έλεγχος που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Η κυφοπλαστική, σε αντίθεση με τη σπονδυλοδεσία, απαιτεί μικρότατες τομές, είναι πιο σύντομη επέμβαση ( 20 λεπτά ), χωρίς απώλεια αίματος , χωρίς χρήση υλικών οστεοσύνθεσης ( βίδες, ράβδοι ) και έχει ελάχιστες πιθανές επιπλοκές.