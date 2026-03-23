Διαδηλωτές έγραψαν με μπογιά τα ονόματα των νεκρών απέναντι από τον χώρο της δίκης (φωτο)

Ομάδα φοιτητών, που συμμετέχει στην κινητοποίηση απέναντι από το κτίριο όπου διεξάγεται η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, έγραψε με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων στο έδαφος.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την οργή και τη θλίψη τους, ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα, ενώ παράλληλα στάθηκαν στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων.

Οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να καταφθάνουν από νωρίς το πρωί, με λεωφορεία και άλλα μέσα μεταφοράς από περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, εκφράζοντας την απαίτησή τους για απόδοση δικαιοσύνης και ασφαλείς δημόσιες μεταφορές.

Στον χώρο έχουν αναρτηθεί πανό με σχετικά συνθήματα.

(*) φωτογραφίες από eurokinissi