Διαδραστικό Εργαστήριο: «Μεγαλώνοντας Παιδιά στην Ψηφιακή Εποχή»

Η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με τη Σχολή Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών του Aegean College Λάρισας, διοργανώνουν διαδραστικό εργαστήριο με τίτλο: «Μεγαλώνοντας Παιδιά στην Ψηφιακή Εποχή»

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, ώρες 17:30 – 20:30,

στις εγκαταστάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας – Γαλλική Πρεσβεία, (Κούμα 18), και απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ανατροφής παιδιών στην ψηφιακή εποχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

στην ασφαλή και ισορροπημένη χρήση της τεχνολογίας,

στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης,

καθώς και στην πρόληψη κινδύνων του διαδικτύου,

παρέχοντας πρακτικές κατευθύνσεις που υποστηρίζουν την ευημερία και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Εισηγητές

Αφροδίτη Ρηγάκη

Αθανάσιος Χασάπης





Η συμμετοχή είναι δωρεάν με μέγιστο αριθμό πενήντα (50) ατόμων (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) μέσω της παρακάτω φόρμας:

https://docs.google.com/forms/d/1DA1cHY7mlDxd_z-KMroJeUJHOdt04_6YaQ2zv0LxBLw/edit

Το εργαστήριο υλοποιείται στο πλαίσιο της «Λάρισα: Πόλη που Μαθαίνει» και του Πανεπιστημίου των Πολιτών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410680249, 2410680250 (Τμήμα Διά Βίου Μάθησης)

E-mail: learning-city@larissa.gov.gr

facebook: https://www.facebook.com/learninglarissa2016