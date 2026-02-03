Διαδραστικό Εργαστήριο: «Μεγαλώνοντας Παιδιά στην Ψηφιακή Εποχή»

Η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με τη Σχολή Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών του Aegean College Λάρισας, διοργανώνουν διαδραστικό εργαστήριο με τίτλο: «Μεγαλώνοντας Παιδιά στην Ψηφιακή Εποχή»
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, ώρες 17:30 – 20:30,
στις εγκαταστάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας – Γαλλική Πρεσβεία, (Κούμα 18), και απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.
Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ανατροφής παιδιών στην ψηφιακή εποχή.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:
- στην ασφαλή και ισορροπημένη χρήση της τεχνολογίας,
- στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης,
- καθώς και στην πρόληψη κινδύνων του διαδικτύου,
παρέχοντας πρακτικές κατευθύνσεις που υποστηρίζουν την ευημερία και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.
Εισηγητές
- Αφροδίτη Ρηγάκη
- Αθανάσιος Χασάπης
Η συμμετοχή είναι δωρεάν με μέγιστο αριθμό πενήντα (50) ατόμων (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) μέσω της παρακάτω φόρμας:
https://docs.google.com/forms/d/1DA1cHY7mlDxd_z-KMroJeUJHOdt04_6YaQ2zv0LxBLw/edit
Το εργαστήριο υλοποιείται στο πλαίσιο της «Λάρισα: Πόλη που Μαθαίνει» και του Πανεπιστημίου των Πολιτών.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410680249, 2410680250 (Τμήμα Διά Βίου Μάθησης)
E-mail: learning-city@larissa.gov.gr
facebook: https://www.facebook.com/learninglarissa2016