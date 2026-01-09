Διακινούσε ποσότητες κάνναβης στη Λάρισα

Στη σύλληψη ενός ατόμου που διακινούσε ποσότητες κάνναβης προχώρησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 705 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας και χρηματικό ποσό 2.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

“Συνελήφθη, σήμερα (9-1-2026) το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης από τον ανωτέρω, σήμερα, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και στην κατοχή του καθώς και σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

· -1- νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -705- γραμμαρίων,

· -2- ζυγαριές ακριβείας,

· -1- αυτοσχέδιο τσιγάρο με μικροποσότητα μείγματος κάνναβης και καπνού,

· -1- κινητό τηλέφωνο &

· το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.”