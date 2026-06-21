Λάρισα

Διακοπές ρεύματος σήμερα στη Λάρισα – Δείτε τις περιοχές

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Νομού Λάρισας λόγω εργασιών συντήρησης και κατασκευών στο δίκτυο.

Δήμος Τεμπών – Μακρυχώρι και γύρω περιοχές (05:00 – 12:30)

Από τις 05:00 έως τις 12:30 θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στις κοινότητες Μακρυχωρίου, Παραποτάμου, Γόννων, Ιτέας, Ελιάς, Καλλιπεύκης και Τεμπών.

Η διακοπή επηρεάζει επίσης:

  • Τη σήραγγα Ο.Σ.Ε. στην Ιτέα.
  • Τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Τεμπών.
  • Τον σταθμό διοδίων Μακρυχωρίου.
  • Κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Ραψάνης.
  • Το οινοποιείο «Ντούγκος».
  • Την 3η σήραγγα της Π.Α.Θ.Ε. (Τ2) στο ρεύμα Λάρισας – Θεσσαλονίκης.
  • Επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κατά μήκος των επαρχιακών οδών Μακρυχωρίου – Παραποτάμου, Παραποτάμου – Γόννων και Γόννων – Ιτέας.
  • Αρδευτικές εγκαταστάσεις, βουστάσια και υδροηλεκτρικές μονάδες στην περιοχή Γόννων, Ελιάς και Ιτέας.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται για λόγους συντήρησης του δικτύου.

Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας και γύρω κοινότητες (05:00 – 12:30)

Την ίδια χρονική περίοδο, από τις 05:00 έως τις 12:30, διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί:

  • Στις βιομηχανίες της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.
  • Στη γαλακτοβιομηχανία «Όλυμπος».
  • Στα ψυγεία της Ε.Γ.Σ. στη Γυρτώνη.
  • Στον Βιολογικό της Ε.Τ.Β.Α.
  • Στην Αμφιθέα.
  • Στη Γυρτώνη.
  • Στις κοινότητες Μικρόλιθος, Ροδιά και Δελέρια του Δήμου Τυρνάβου.
  • Στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.).

Οι εργασίες αφορούν συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Γιάννουλη Λάρισας (07:30 – 11:00)

Από τις 07:30 έως τις 11:00 θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση:

  • Στο νοτιοδυτικό τμήμα και το κέντρο της Γιάννουλης.
  • Στις παλιές και νέες εργατικές κατοικίες.
  • Στο κατάστημα Jumbo και στο κέντρο Palladium.
  • Στα αντλιοστάσια Α2, Α3 και Α4.
  • Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ «Έξοδος».

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συντήρησης του δικτύου.

Κόμβος Συκουρίου – Γυρτώνη (07:30 – 13:00)

Από τις 07:30 έως τη 13:00 θα υπάρξει διακοπή ρεύματος:

  • Στην περιοχή του παλαιού εργοστασίου Χλιάπη.
  • Στις μεταλλικές κατασκευές «Ευσταθίου Τριανταφ. Ε.» στον κόμβο Συκουρίου.
  • Στον πλευρικό σταθμό διοδίων Γυρτώνης.

Οι διακοπές οφείλονται σε εργασίες κατασκευών.

Πόλη Τυρνάβου (07:30 – 14:00)

Από τις 07:30 έως τις 14:00 διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί:

  • Στην οδό Α. & Ε. Σαμουλαδά.
  • Στην οδό Χ. Τρικούπη, από την οδό Ξενοφώντος έως το ύψος του αριθμού 8.
  • Στην οδό Ξενοφώντος, από τον αριθμό 1 έως τον αριθμό 24.

Οι εργασίες αφορούν κατασκευές στο δίκτυο.

Δήμος Κιλελέρ (08:30 – 11:00)

Από τις 08:30 έως τις 11:00 χωρίς ρεύμα θα μείνουν:

  • Η Νέα Λεύκη.
  • Οι Άγιοι Ανάργυροι.
  • Η Μεσοράχη.
  • Το νότιο τμήμα της Νίκαιας.
  • Χοιροτροφικές μονάδες της περιοχής.
  • Το Στούντιο ΤΕΧΤΙΛ στις Νέες Καρυές.
  • Το κέντρο διασκέδασης Σουλούκος.
  • Το τυροκομείο Νούσια στη Νέα Λεύκη.

Οι διακοπές πραγματοποιούνται λόγω εργασιών συντήρησης.

Μοσχοχώρι – Νέο Περιβόλι (09:30 – 12:00)

Από τις 09:30 έως τις 12:00 θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση:

  • Σε αρδευτικούς πελάτες του Μοσχοχωρίου και του Νέου Περιβολίου.
  • Σε παροχές κατά μήκος του αριστερού παράδρομου από τα διόδια Μοσχοχωρίου έως το Νέο Περιβόλι.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευών στο δίκτυο.

Σημείωση: Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υπό τάση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, καθώς η ηλεκτροδότηση μπορεί να επανέλθει νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα.

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