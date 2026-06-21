Διακοπές ρεύματος σήμερα στη Λάρισα – Δείτε τις περιοχές

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Νομού Λάρισας λόγω εργασιών συντήρησης και κατασκευών στο δίκτυο.
Δήμος Τεμπών – Μακρυχώρι και γύρω περιοχές (05:00 – 12:30)
Από τις 05:00 έως τις 12:30 θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στις κοινότητες Μακρυχωρίου, Παραποτάμου, Γόννων, Ιτέας, Ελιάς, Καλλιπεύκης και Τεμπών.
Η διακοπή επηρεάζει επίσης:
- Τη σήραγγα Ο.Σ.Ε. στην Ιτέα.
- Τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Τεμπών.
- Τον σταθμό διοδίων Μακρυχωρίου.
- Κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Ραψάνης.
- Το οινοποιείο «Ντούγκος».
- Την 3η σήραγγα της Π.Α.Θ.Ε. (Τ2) στο ρεύμα Λάρισας – Θεσσαλονίκης.
- Επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κατά μήκος των επαρχιακών οδών Μακρυχωρίου – Παραποτάμου, Παραποτάμου – Γόννων και Γόννων – Ιτέας.
- Αρδευτικές εγκαταστάσεις, βουστάσια και υδροηλεκτρικές μονάδες στην περιοχή Γόννων, Ελιάς και Ιτέας.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται για λόγους συντήρησης του δικτύου.
Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας και γύρω κοινότητες (05:00 – 12:30)
Την ίδια χρονική περίοδο, από τις 05:00 έως τις 12:30, διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί:
- Στις βιομηχανίες της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.
- Στη γαλακτοβιομηχανία «Όλυμπος».
- Στα ψυγεία της Ε.Γ.Σ. στη Γυρτώνη.
- Στον Βιολογικό της Ε.Τ.Β.Α.
- Στην Αμφιθέα.
- Στη Γυρτώνη.
- Στις κοινότητες Μικρόλιθος, Ροδιά και Δελέρια του Δήμου Τυρνάβου.
- Στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.).
Οι εργασίες αφορούν συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης.
Γιάννουλη Λάρισας (07:30 – 11:00)
Από τις 07:30 έως τις 11:00 θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση:
- Στο νοτιοδυτικό τμήμα και το κέντρο της Γιάννουλης.
- Στις παλιές και νέες εργατικές κατοικίες.
- Στο κατάστημα Jumbo και στο κέντρο Palladium.
- Στα αντλιοστάσια Α2, Α3 και Α4.
- Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ «Έξοδος».
Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συντήρησης του δικτύου.
Κόμβος Συκουρίου – Γυρτώνη (07:30 – 13:00)
Από τις 07:30 έως τη 13:00 θα υπάρξει διακοπή ρεύματος:
- Στην περιοχή του παλαιού εργοστασίου Χλιάπη.
- Στις μεταλλικές κατασκευές «Ευσταθίου Τριανταφ. Ε.» στον κόμβο Συκουρίου.
- Στον πλευρικό σταθμό διοδίων Γυρτώνης.
Οι διακοπές οφείλονται σε εργασίες κατασκευών.
Πόλη Τυρνάβου (07:30 – 14:00)
Από τις 07:30 έως τις 14:00 διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί:
- Στην οδό Α. & Ε. Σαμουλαδά.
- Στην οδό Χ. Τρικούπη, από την οδό Ξενοφώντος έως το ύψος του αριθμού 8.
- Στην οδό Ξενοφώντος, από τον αριθμό 1 έως τον αριθμό 24.
Οι εργασίες αφορούν κατασκευές στο δίκτυο.
Δήμος Κιλελέρ (08:30 – 11:00)
Από τις 08:30 έως τις 11:00 χωρίς ρεύμα θα μείνουν:
- Η Νέα Λεύκη.
- Οι Άγιοι Ανάργυροι.
- Η Μεσοράχη.
- Το νότιο τμήμα της Νίκαιας.
- Χοιροτροφικές μονάδες της περιοχής.
- Το Στούντιο ΤΕΧΤΙΛ στις Νέες Καρυές.
- Το κέντρο διασκέδασης Σουλούκος.
- Το τυροκομείο Νούσια στη Νέα Λεύκη.
Οι διακοπές πραγματοποιούνται λόγω εργασιών συντήρησης.
Μοσχοχώρι – Νέο Περιβόλι (09:30 – 12:00)
Από τις 09:30 έως τις 12:00 θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση:
- Σε αρδευτικούς πελάτες του Μοσχοχωρίου και του Νέου Περιβολίου.
- Σε παροχές κατά μήκος του αριστερού παράδρομου από τα διόδια Μοσχοχωρίου έως το Νέο Περιβόλι.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευών στο δίκτυο.
Σημείωση: Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υπό τάση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, καθώς η ηλεκτροδότηση μπορεί να επανέλθει νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα.