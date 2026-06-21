Διακοπές ρεύματος σήμερα στη Λάρισα – Δείτε τις περιοχές

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Νομού Λάρισας λόγω εργασιών συντήρησης και κατασκευών στο δίκτυο.

Δήμος Τεμπών – Μακρυχώρι και γύρω περιοχές (05:00 – 12:30)

Από τις 05:00 έως τις 12:30 θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στις κοινότητες Μακρυχωρίου, Παραποτάμου, Γόννων, Ιτέας, Ελιάς, Καλλιπεύκης και Τεμπών.

Η διακοπή επηρεάζει επίσης:

Τη σήραγγα Ο.Σ.Ε. στην Ιτέα.

Τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Τεμπών.

Τον σταθμό διοδίων Μακρυχωρίου.

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Ραψάνης.

Το οινοποιείο «Ντούγκος».

Την 3η σήραγγα της Π.Α.Θ.Ε. (Τ2) στο ρεύμα Λάρισας – Θεσσαλονίκης.

Επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κατά μήκος των επαρχιακών οδών Μακρυχωρίου – Παραποτάμου, Παραποτάμου – Γόννων και Γόννων – Ιτέας.

Αρδευτικές εγκαταστάσεις, βουστάσια και υδροηλεκτρικές μονάδες στην περιοχή Γόννων, Ελιάς και Ιτέας.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται για λόγους συντήρησης του δικτύου.

Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας και γύρω κοινότητες (05:00 – 12:30)

Την ίδια χρονική περίοδο, από τις 05:00 έως τις 12:30, διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί:

Στις βιομηχανίες της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.

Στη γαλακτοβιομηχανία «Όλυμπος».

Στα ψυγεία της Ε.Γ.Σ. στη Γυρτώνη.

Στον Βιολογικό της Ε.Τ.Β.Α.

Στην Αμφιθέα.

Στη Γυρτώνη.

Στις κοινότητες Μικρόλιθος, Ροδιά και Δελέρια του Δήμου Τυρνάβου.

Στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.).

Οι εργασίες αφορούν συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Γιάννουλη Λάρισας (07:30 – 11:00)

Από τις 07:30 έως τις 11:00 θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση:

Στο νοτιοδυτικό τμήμα και το κέντρο της Γιάννουλης.

Στις παλιές και νέες εργατικές κατοικίες.

Στο κατάστημα Jumbo και στο κέντρο Palladium.

Στα αντλιοστάσια Α2, Α3 και Α4.

Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ «Έξοδος».

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συντήρησης του δικτύου.

Κόμβος Συκουρίου – Γυρτώνη (07:30 – 13:00)

Από τις 07:30 έως τη 13:00 θα υπάρξει διακοπή ρεύματος:

Στην περιοχή του παλαιού εργοστασίου Χλιάπη.

Στις μεταλλικές κατασκευές «Ευσταθίου Τριανταφ. Ε.» στον κόμβο Συκουρίου.

Στον πλευρικό σταθμό διοδίων Γυρτώνης.

Οι διακοπές οφείλονται σε εργασίες κατασκευών.

Πόλη Τυρνάβου (07:30 – 14:00)

Από τις 07:30 έως τις 14:00 διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί:

Στην οδό Α. & Ε. Σαμουλαδά.

Στην οδό Χ. Τρικούπη, από την οδό Ξενοφώντος έως το ύψος του αριθμού 8.

Στην οδό Ξενοφώντος, από τον αριθμό 1 έως τον αριθμό 24.

Οι εργασίες αφορούν κατασκευές στο δίκτυο.

Δήμος Κιλελέρ (08:30 – 11:00)

Από τις 08:30 έως τις 11:00 χωρίς ρεύμα θα μείνουν:

Η Νέα Λεύκη.

Οι Άγιοι Ανάργυροι.

Η Μεσοράχη.

Το νότιο τμήμα της Νίκαιας.

Χοιροτροφικές μονάδες της περιοχής.

Το Στούντιο ΤΕΧΤΙΛ στις Νέες Καρυές.

Το κέντρο διασκέδασης Σουλούκος.

Το τυροκομείο Νούσια στη Νέα Λεύκη.

Οι διακοπές πραγματοποιούνται λόγω εργασιών συντήρησης.

Μοσχοχώρι – Νέο Περιβόλι (09:30 – 12:00)

Από τις 09:30 έως τις 12:00 θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση:

Σε αρδευτικούς πελάτες του Μοσχοχωρίου και του Νέου Περιβολίου.

Σε παροχές κατά μήκος του αριστερού παράδρομου από τα διόδια Μοσχοχωρίου έως το Νέο Περιβόλι.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευών στο δίκτυο.

Σημείωση: Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υπό τάση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, καθώς η ηλεκτροδότηση μπορεί να επανέλθει νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα.