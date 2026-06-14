Για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα στο νομό Λάρισας, ενημέρωσε με ανακοίνωσή του, ο ΔΕΔΔΗΕ.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ειδικότερα, από τις 07:30 έως τις 10:00 το πρωί, χωρίς ηλεκτροδότηση θα παραμείνει η περιοχή του Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Την ίδια χρονική περίοδο (07:30 – 10:00) διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί στις οδούς:

Λευκωσίας (από Αμμοχώστου έως Λεμεσού),

Λάρνακας,

Λεμεσού (από Φαρσάλων έως τον αριθμό 17),

Φαρσάλων (από Λεμεσού έως τον αριθμό 187),

Επισκοπής (από Λάκωνων έως Αμμοχώστου).

Επιπλέον, από τις 07:30 έως τις 12:00 το μεσημέρι, διακοπή ηλεκτροδότησης θα επηρεάσει:

την οδό Λευκίππου,

την οδό Μέμνονος (από Ορχομενού έως Λεμεσού),

την οδό Ορχομενού (από Μέμνονος έως Κλεοβούλου),

την οδό Κλεοβούλου (από Ορχομενού έως Λεμεσού).

Αργότερα, από τις 10:30 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί στην οδό Βόλου, από το ύψος της κλινικής «Μιχαήλ Θωμά – Αναγέννηση» έως το κατάστημα «Extra Strom Χατζηεφραιμίδης», καθώς και σε καταναλωτές που βρίσκονται κατά μήκος και πλησίον του συγκεκριμένου τμήματος.

Διακοπές ρεύματος στα Φάρσαλα

Από τις 08:00 έως τις 12:00 το μεσημέρι, χωρίς ηλεκτροδότηση θα μείνουν τα δημοτικά διαμερίσματα:

Βαμβακού,

Ρευματιά,

Σιτόχωρο,

Άνω Δασόλοφος,

Θετίδιο,

Άνω Σκοτούσσα,

Κάτω Σκοτούσσα,

Αγία Τριάδα.

Διακοπές ρεύματος στη Γιάννουλη

Από τις 08:30 έως τις 09:30 το πρωί, προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί στις οδούς:

25ης Μαρτίου (από Χαροκόπου έως Παλαιολόγου),

Βενιζέλου (από Χαροκόπου έως Παλαιολόγου),

Χαροκόπου (από Κοζάνης έως Παλαιολόγου),

Παντελεήμονος (από Κοζάνης έως Παλαιολόγου),

Παλαιολόγου (από Χαροκόπου έως Παντελεήμονος).

Διακοπές ρεύματος στον Δήμο Τυρνάβου

Από τις 11:00 έως τις 14:00, διακοπή ηλεκτροδότησης θα επηρεάσει τα δημοτικά διαμερίσματα:

Ροδιά,

Δελέρια,

καθώς και τους κτηνοτροφικούς και αρδευτικούς καταναλωτές των συγκεκριμένων περιοχών.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργων κατασκευής και αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Οι καταναλωτές καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις βρίσκονται συνεχώς υπό τάση κατά τη διάρκεια των εργασιών.