Διακοπή κυκλοφορίας σε οδό εξαιτίας εργασιών στη σιδηροδρομική γραμμή Λάρισας – Βόλου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, επί της Ανωνύμου Οδού του Δήμου Λαρισαίων και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κάρλας έως τη συμβολή της με τις οδό Καφάβη, θα τεθούν σε ισχύ από την Τετάρτη (17-06-2026) έως και την Σάββατο (20-06-2026) προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου στη Χ.Θ. 2+636 (ανακατασκευή ΙΔ-3 ).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσων των οδών Καβάφη και Κάρλας, σύμφωνα με τις κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.