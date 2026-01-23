Διακοπή κυκλοφορίας την Τρίτη στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου για ανέλκυση φορτηγού

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στη Χ.Θ. 18+000 Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, με προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της οδού, θα τεθούν σε ισχύ την Τρίτη (27/01/2026), από ώρα 09:00΄ προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες ανέλκυσης φορτηγού οχήματος και μεταφόρτωσης του εμπορεύματος λόγω εκτροπής του.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται ως κατωτέρω:

α). Π.Ε.Ο. Λάρισας–Βόλου: Κατεύθυνση κυκλοφορίας από Λάρισα προς Βόλο εκτροπή των

οχημάτων στον κυκλικό κόμβο Πλατυκάμπου και στην συνέχεια μέσω Π.Α.Θ.Ε.

β). Π.Ε.Ο. Λάρισας–Βόλου: Κατεύθυνση κυκλοφορίας από Βόλο προς Λάρισα εκτροπή των

οχημάτων στην Διασταύρωση Αχιλλείου και εν συνεχεία μέσω Κιλελέρ Π.Α.Θ.Ε.

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξαγάγετε σύμφωνα με

κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο.