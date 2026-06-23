Διακοπή νερού αύριο σε οδούς της Γιάννουλης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ενημερώνει τους κατοίκους της Γιάννουλης ότι την Τετάρτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης από τις 8:00 έως τις 15:00.

Η διακοπή εντάσσεται στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης της περιοχής.

Η διακοπή αφορά το τμήμα της Γιάννουλης που περικλείεται από τις κάτωθι οδούς:

Λάρισας – Κοζάνης

Θεριμιώτου

Π. Μελά

Καραβίδα

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και καλεί κατοίκους και επαγγελματίες να μεριμνήσουν έγκαιρα για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά τη διάρκεια της διακοπής.