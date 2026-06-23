Λάρισα

Διακοπή νερού αύριο σε οδούς της Γιάννουλης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ενημερώνει τους κατοίκους της Γιάννουλης ότι την Τετάρτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης από τις 8:00 έως τις 15:00.

Η διακοπή εντάσσεται στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης της περιοχής.

Η διακοπή αφορά το τμήμα της Γιάννουλης που περικλείεται από τις κάτωθι οδούς:

  • Λάρισας – Κοζάνης
  • Θεριμιώτου
  • Π. Μελά
  • Καραβίδα

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και καλεί κατοίκους και επαγγελματίες να μεριμνήσουν έγκαιρα για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά τη διάρκεια της διακοπής.

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