Διακοπή νερού αύριο σε οδούς της Γιάννουλης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 22 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στη Γιάννουλη Λάρισας, στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης & βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης από τις 08:00 έως τις 14:30 στις κάτωθι οδούς:

Χαροκόπου

Παλαιολόγου

Σμύρνης

Κοζάνης

Θεριμιώτου

Παύλου Μελά

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση των κατοίκων και συνιστά σε κατοίκους, επαγγελματίες και σχολικές μονάδες της περιοχής να μεριμνήσουν εγκαίρως για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά το διάστημα της διακοπής.