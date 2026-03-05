Διακοπή νερού αύριο σε οδούς της Λάρισας

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 6 Μαρτίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 13:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:

Ροντήρη Δημήτρη (από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Ληθαίου)

Μηλιάδη Τάκη (από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Πολίτη)

Μπάτζιου (από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Ληθαίου)

Ασβεστοχωρίου

Εσπερίδων (από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Ληθαίου)

Πολίτη (από την οδό Ασβεστοχωρίου έως την οδό Ροντήρη Δημήτρη)

Και για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς: