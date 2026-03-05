Λάρισα

Διακοπή νερού αύριο σε οδούς της Λάρισας

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 6 Μαρτίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 13:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:

  • Ροντήρη Δημήτρη (από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Ληθαίου)
  • Μηλιάδη Τάκη (από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Πολίτη)
  • Μπάτζιου (από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Ληθαίου)
  • Ασβεστοχωρίου
  • Εσπερίδων (από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Ληθαίου)
  • Πολίτη (από την οδό Ασβεστοχωρίου έως την οδό Ροντήρη Δημήτρη)

Και για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:

  • Δήμητρας (από την οδό Βύρωνος έως την οδό Βενιζέλου)
  • Βενιζέλου (από την οδό Δήμητρας έως την οδό Λαπιθών)

Σχετικά Άρθρα