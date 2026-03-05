Διακοπή νερού αύριο σε οδούς της Λάρισας

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 6 Μαρτίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 13:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:
- Ροντήρη Δημήτρη (από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Ληθαίου)
- Μηλιάδη Τάκη (από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Πολίτη)
- Μπάτζιου (από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Ληθαίου)
- Ασβεστοχωρίου
- Εσπερίδων (από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Ληθαίου)
- Πολίτη (από την οδό Ασβεστοχωρίου έως την οδό Ροντήρη Δημήτρη)
Και για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:
- Δήμητρας (από την οδό Βύρωνος έως την οδό Βενιζέλου)
- Βενιζέλου (από την οδό Δήμητρας έως την οδό Λαπιθών)