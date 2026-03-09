Διακοπή νερού αύριο σε οδούς της Λάρισας

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 10 Μαρτίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:

Γαριβάλδη (από την οδό Δήμητρας έως την οδό Ολύμπου)

Λαπιθών (από την οδό Γαριβάλδη έως την οδό Βύρωνος )

και για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 13:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή

υδροδότησης στις παρακάτω οδούς: