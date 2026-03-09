Λάρισα

Διακοπή νερού αύριο σε οδούς της Λάρισας

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 10 Μαρτίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:

  • Γαριβάλδη (από την οδό Δήμητρας έως την οδό Ολύμπου)
  • Λαπιθών (από την οδό Γαριβάλδη έως την οδό Βύρωνος )

        και για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 13:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή

        υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:

  • Θεοφράστου, Νέα Πολιτεία (από την οδό Τάσου Λειβαδίτη έως την οδό Παναγιωτοπούλου)
  • Χαλδούπη, Νέα Πολιτεία (από την οδό Θεοφράστου έως την ΕΟ Αθηνών – Τρικάλων)

Σχετικά Άρθρα